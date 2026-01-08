Кухонна підлога приховувала скарб XVII століття: як британська родина несподівано збагатилася

Скарб / © Associated Press

Під час ремонту старого будинку на фермі Саут-Портон у Західному Дорсеті звичайне заглиблення підлоги обернулося несподіваною археологічною знахідкою. Родина Фукс натрапила на глиняну миску, наповнену понад тисячею срібних і золотих монет XVII століття, і згодом продала скарб за понад 75 тисяч доларів.

Про це повідомило видання TOI.

Ремонт 400-річної оселі у 2019 році змінився на реальне «полювання за скарбом». Роберт Фукс, опускаючи рівень бетонної підлоги, випадково розбив киркою миску, з якої висипалися монети епохи Тюдорів і Стюартів — від Єлизавети І та Якова І до Карла І. Серед знахідок були золоті фунти, срібні півкрони, шилінги та шість пенсів.

За оцінкою експертів Британського музею, монети пролежали під підлогою з приблизно 1642–1644 років — перших років Першої англійської громадянської війни. Тоді в регіоні Дорсет часто проходили війська, а місцеві жителі ховали заощадження у стінах і підлогах, аби вберегти їх від мародерів. Часто власники не поверталися по валюту — через втечу, загибель або конфіскації.

Знахідку було передано фахівцям, які підтвердили її цілісність і походження. На аукціоні Duke’s Auctioneers 23 квітня 2023 року колекцію продали за загальну суму понад 75 тисяч доларів. Одна лише золота монета Карла І принесла 6260 доларів.

Бетті Фукс згадала в коментарі The Guardian: чоловік подзвонив їй просто з будмайданчика зі словами, що під підлогою знайдена «щось дивовижне». На її думку, власник скарбу планував повернутися по нього, але війна перекреслила ці наміри.

