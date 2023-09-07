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Кулеба розповів Блінкену про свої "похмільні сніданки" під час візиту до McDonald's (відео)

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Кулеба розповів Блінкену про свої "похмільні сніданки" під час візиту до McDonald's (відео)

McDonald's / Фото: pixabay.com

Міністр заявив, шо такі випадки були, але дуже рідко.

Горлова МЗС Дмитро Кулеба розповів держсекретарю США Антоні Блінкену про "похмільні сніданки" у студентські роки в ресторанах McDonald's.

Про це він розповів під час візиту до одного з закладів McDonald's у Києві.

"Коли я був студентом, моя найкраща їжа з похмілля була з McDonald's", – сказав Кулеба.

У відповідь на це державний секретар США засміявся та висловив надію, що це було "дуже рідко".

В свою чергу Кулеба підтвердив, що такі випадки були дуже рідко.

"Я йшов до McDonald's і купував дабл-чізбургер, велику колу, і це був мій похмільний сніданок", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що п'яні туристи заснули на Ейфелевій вежі, пробравшись до закритої частини.

Крім того, ми раніше інформували, що група вчених з Китаю виявила пробіотик, який допоможе побороти похмілля.

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Дата публікації
Перегляди
118
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