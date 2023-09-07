Кулеба розповів Блінкену про свої "похмільні сніданки" під час візиту до McDonald's (відео)

Міністр заявив, шо такі випадки були, але дуже рідко.
Горлова МЗС Дмитро Кулеба розповів держсекретарю США Антоні Блінкену про "похмільні сніданки" у студентські роки в ресторанах McDonald's.
Про це він розповів під час візиту до одного з закладів McDonald's у Києві.
"Коли я був студентом, моя найкраща їжа з похмілля була з McDonald's", – сказав Кулеба.
У відповідь на це державний секретар США засміявся та висловив надію, що це було "дуже рідко".
В свою чергу Кулеба підтвердив, що такі випадки були дуже рідко.
"Я йшов до McDonald's і купував дабл-чізбургер, велику колу, і це був мій похмільний сніданок", - додав Кулеба.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що п'яні туристи заснули на Ейфелевій вежі, пробравшись до закритої частини.
Крім того, ми раніше інформували, що група вчених з Китаю виявила пробіотик, який допоможе побороти похмілля.
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