Кулінарний критик відвідав понад 46 000 ресторанів у 60 країнах і назвав найкращі страви

Тричі на день, 365 днів на рік, понад 50 років Фред Магел виходив поїсти.

Кулінарний критик зі США Фред Магел, який відвідав понад 46 000 ресторанів у 60 країнах, досі утримує рекорд за кількістю ресторанів, відвіданих за все життя.

Як пише Книга рекордів Гіннеса, Фред навіть не мав кухні у своєму будинку в Оук-Парку, штат Іллінойс, але відвідування ресторанів було для нього не стільки необхідністю, скільки пристрастю і кар'єрою протягом 50 років.

"Я їм, щоб жити, а не живу, щоб їсти", — сказав він якось у листі до Книги рекордів Гіннеса в 1970-х роках, наполегливо стверджуючи, що річ не лише в їжі, а в цілому в досвіді відвідування ресторану.

Він провів усе своє життя, подорожуючи Сполученими Штатами від імені Асоціації ресторанів, оцінюючи і порівнюючи ресторани та їхній сервіс, а також представляючи американські смакові рецептори за кордоном як міжнародний кулінарний критик – часом навіть наражаючись на небезпеку, як голодний Індіана Джонс.

Фред народився в передмісті Чикаго, в Рівер-Форесті, штат Іллінойс, і надзвичайні обставини його раннього життя означали, що він був майже приречений стати кулінарним критиком. Його батько Мілт Магел був власником популярного ресторану-бару в Цинциннаті, штат Огайо, і Фред любив спостерігати, як їхні клієнти танцюють під музику і поглинають устриці та інші закуски.

Можливо, відчувши пристрасть сина до харчової промисловості, коли Фред був підлітком 1928 року, Мілт познайомив його з тим, що стало справою його життя.

"Мені було 14 років, і мій батько дав мені один зі своїх старих Фордів моделі Т, гроші та список ресторанів у Детройті, — згадував Фред у давньому інтерв'ю Journal-Standard. — Він сказав: "Все, що мені потрібно – це звіт. Дай мені знати, що ти думаєш".

І через 50 років, 49 штатів, 36 автомобілів і 60 країн Фред офіційно пообідав у ресторанах більше, ніж будь-хто інший у світі.

Фред Магел / Фото: Alamy

"Наскільки мені відомо, я єдина людина, яка б'є рекорд тричі на день", — сказав він якось представникам Книги рекордів Гіннеса.

Протягом свого життя Фред відвідував приблизно 1000 ресторанів на рік, перериваючись лише на службу в армії США під час Другої світової війни. Офіційно його кар'єра була пов'язана з продажем продуктів харчування – часом він був важливим критиком для путівника Дункана Гайнса з американської кулінарії, а пізніше – експертом з маркетингу продуктів харчування та телебачення. Однак більшість його рецензій як "чемпіона з ресторанної справи" з'явилися як представника Асоціації ресторанів Чикаго та Іллінойсу.

Озброївшись блокнотом із підписами улюблених шеф-кухарів, який одного разу вкрали російські охоронці, бо думали, що це іноземна розвідка, Фред, мандруючи сімома морями, оцінював ресторани на основі таких пунктів:

кухня "високої якості"

барвистий декор (зокрема, зручні стільці)

чистота

кава (обов'язково гаряча і хорошого сорту)

приправи (повинні бути свіжими і подаватися в оригінальному упакованні, щоб люди знали, що вони отримують – він їв занадто багато кислого кетчупу під час своїх подорожей, тому додав його до списку)

ввічливість/зацікавленість в обслуговуванні та компанія, з ким ви перебуваєте.

Пізніше він також додав до свого списку "культуру", маючи на увазі, якщо клієнти сприймають їжу як мистецтво – чи цінують вони цей досвід. Чи комфортне перебування в ресторані. Чи добре поводяться люди.

Фред також був переконаний, що відвідувачі повинні ставитися до офіціантів з повагою і покладати на них основну частину відповідальності за те, щоб не приносити свої проблеми за стіл.

Його ввічливість і повага до інших людей допомогли йому під час обідів в Америці, а також у складніших ситуаціях за кордоном. Під час гастролей він обідав зі знаменитостями, державними діячами та королями. Він листувався з Рональдом Рейганом, був мало не заколотий багнетом російським охоронцем в окупованому Відні (його врятував подарований в останню хвилину наручний годинник), був затриманий, втратив тисячі дорожніх чеків на Ямайці, перевзувся у понад 150 пар взуття, а двигун його автомобіля вгаснув під час піщаної бурі в американській пустелі. Це була одна зі щонайменше 60 машин, через які він "пройшов" за час своїх пригод заради їжі.

Його найкраща їжа – у готелі Palace у Санкт-Моріці, Швейцарія, 1950 року, де подавали "французький цибулевий суп зі скоринкою сиру, салат зі справжнім рокфором, філе міньйон із грибами і травами, які вони не змогли ідентифікувати, і полуничний мус зі свіжої полуниці, який наполовину складався зі збитих вершків". "Я досі відчуваю його смак", — зітхнув він у розмові з Dispatch.

Він також високо оцінив їжу у Commander's Palace і Rib Room в Новому Орлеані, Wrigley building в Чикаго (з "найкращим сигом на Середньому Заході") і Haussner's у Балтиморі. А свій рекордний 46 000-й обід він провів в одному зі своїх улюблених закладів – Zehnder's у Франкенмуті, штат Мічиган.

Наприкінці дня Фред дуже пишався своєю роботою і знав, що кожен досвід був вартий того, щоб його пережити. Його єдиним бажанням було, щоб усі інші могли насолоджуватися вечерею поза домом так само, як він, і за кожної нагоди він заохочував людей відмовитися від домашньої їжі і спробувати щось нове.

Нагадаємо, названо країну з найкращою кухнею світу 2025 року. Україна опинилася на 44-му місці.

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