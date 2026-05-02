Кулінарний блогер із Китаю здивував Мережу незвичайною стравою — напівпрозорою смаженою куркою, яка більше нагадує скляну скульптуру, ніж їжу.

Автор експерименту — Цай Нань, відомий своїми нестандартними кулінарними ідеями та використанням технік молекулярної гастрономії. Його нове відео швидко стало вірусним і зібрало сотні тисяч переглядів.

Ролик із провокативною назвою «Я хочу зробити смажену курку прозорою, але результат вийшов дивним» спричинив жваву реакцію глядачів. Багато хто визнав результат приголомшливим, хоча частина аудиторії назвала його надто дивним і навіть неприйнятним для споживання.

Попри це, сам процес приготування має не менш захопливий вигляд, ніж фінальний результат. Блогер фактично «зібрав» курку заново, використовуючи складні технології.

Спочатку він створив кістки з суміші кісткового мозку, колагену та гелю, сформувавши їх у відповідних формах і давши застигнути.

Далі настала черга м’яса: його перетворили на рідку масу за допомогою спеціального пристрою, після чого відновили структуру за допомогою техніки сферифікації — одного з ключових методів молекулярної гастрономії.

Після цього всі елементи з’єднали у форму, відтворивши вигляд курки. Особливу увагу блогер приділив навіть хрусткій скоринці, яка зазвичай є головною «фішкою» смаженої курятини.

У результаті вийшла страва, яка має напівпрозорий вигляд і нагадує витвір мистецтва зі скла.

Реакція користувачів виявилася неоднозначною: одні захоплюються креативністю та технологічністю підходу, інші ж зізнаються, що не наважилися б скуштувати таку їжу.

