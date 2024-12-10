Культове весілля пари у стилі "Шрека" з казковими гостями стало вірусним у Мережі – фото

Пара стала Інтернет-сенсацією завдяки своєму незвичайному весіллю в стилі "Шрека".

Про це пише Mirror.

Аманда і Нейтан Гіббс розфарбували себе в зелений колір, а гості прийшли в костюмах різних казкових персонажів, зокрема Пряникового чоловічка, Джека Горобця з "Піратів Карибського моря" і Міккі Мауса.

Хоча весілля відбулося ще 2013 року, воно нещодавно захопило серця в Інтернеті після того, як відеокліп став вірусним, отримавши звання "культового".

На кадрах видно, що Натан втілює Шрека, а наречена Аманда одягнула руду перуку разом із фірмовою зеленою оксамитовою сукнею принцеси Фіони.

Весілля Аманди і Нейтана / Фото: instagram.com/cineatomy

Весілля Аманди і Нейтана / Фото: instagram.com/cineatomy

Замість традиційних весільних подарунків молодята попросили зробити пожертви на користь благодійних фондів, що займаються боротьбою з раком, і успішно зібрали 2 000 фунтів стерлінгів.

Користувачі висловили захоплення щастям пари: "Уявіть собі, що ви знайшли свою ідеальну пару настільки добре, що ви обоє згодні щасливо робити це одне з одним, і це так щиро", "Це мило, вони мають щасливий вигляд", "Вони, мабуть, одна з найщасливіших пар на планеті. Тішуся за них", "Це просто зігріло моє серце".

Дехто був приголомшений тим, що всі були зацікавлені в цій темі, а інші висловили бажання стати частиною унікального святкування.

Нагадаємо, пара одружувалася і розлучалася 12 разів за 43 роки. Сусіди кажуть, що це "зразкове подружжя".

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