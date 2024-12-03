Культовий будинок із "Сам удома" купили: ремонт всередині приголомшив фанатів (фото)

Будинок Маккалістерів у фільмі "Сам удома" вкорінився в уяві мільйонів людей в усьому світі.

Розташований за адресою Лінкольн-авеню, 671 в заможному районі Віннетка, штат Іллінойс, США, минулого року він був виставлений на продаж за круту суму в 5 250 000 доларів. Як пише LADbible, нещодавно його купили.

Втім, переглянувши рекламу цього будинку через агенцію нерухомості Redfin шанувальники стрічки розділилися в думках щодо того, який він має вигляд всередині.

Будинок площею 850 квадратних метрів із п'ятьма спальнями і шістьма ванними кімнатами Redfin називає "легендарним омріяним будинком для відпочинку, переосмисленим для сучасної розкоші".

"Велична цегляна георгіанська резиденція слави "Сам удома" надає рідкісну можливість стати власником однієї з найбільш знакових кінорезиденцій в американській попкультурі", - йдеться в описі. "Розташований на мальовничій, обсадженій деревами вулиці в самому серці східної Віннетки і елегантно врівноважений за кованими воротами, цей маєток є втіленням класичної архітектури передмістя Чикаго".

Будинок із "Сам удома" після ремонту / Фото: Redfin

2018 року будинок був повністю відремонтований, що спричинило суперечки серед кіноманів.

Публікуючи зображення досить приголомшливого будинку на Reddit, один користувач написав: "Хтось купив будинок "Сам удома", зробив його повністю "сірим", і я не розумію, як це не є військовим злочином".

Зникли домашні коричневі та насичені червоні й зелені кольори, які ви бачили в класичному різдвяному фільмі 1990 року. Натомість ми бачимо неймовірно сучасну реконструкцію.

Будинок із "Сам удома" після ремонту / Фото: Redfin

Поряд із великою кількістю побілки в декорі розкидані сірі, коричневі та сріблясті відтінки.

"Я не був фанатом оригінальних шпалер, але стільки білого змушує мене нервувати", - написав один користувач, побачивши свіжу версію.

Інший написав: "Це так м'яко. Як на мене, в оригінальному декорі забагато кольорів і візерунків, але ця переробка має просто безбарвний і трохи депресивний вигляд".

Будинок із "Сам удома" після ремонту / Фото: Redfin

Але інші підтримали сучасний погляд на будинок, заявивши, що декор, показаний у фільмі, був свого часу і ніколи не буде обраний через 34 роки.

"Інтер'єр будинку був ідеальним для фільму, але, чесно кажучи, я б теж не хотів витріщатися на нього 24/7", - написав один користувач. "Я також не розумію, чому міленіалів звинувачують у цій тенденції, коли більшість з нас ніколи не могли навіть мріяти про власний будинок такого типу, а в багатьох випадках, які я знаю, взагалі про будинок".

Інший сказав: "Він чистий і сучасний, і, чесно кажучи, міг бути частиною інсценування, оскільки агенти скажуть вам, що типовий інтер'єр допомагає покупцям уявити свої речі в будинку".

Будинок із "Сам удома" після ремонту / Фото: Redfin

Інші поквапилися вказати на одну велику проблему тих, хто критикує ремонт: інтер'єрні кадри "Сам удома" здебільшого були зняті на спеціально збудованому майданчику, а не всередині будинку. Тож, хоча вам здається, що ви спостерігали за тим, як Кевін влаштовує хаос у цілком реальному будинку, насправді це здебільшого декорації, створені у середній школі міста Новий Трір – покинутій будівлі школи, де достатньо місця для цілої імпровізованої звукової сцени.

Нагадаємо, минулого року видання NYT підрахувало, наскільки були багатими Маккалістери із "Сам удома". Також відомо, ким працювали батьки Кевіна.

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