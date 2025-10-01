ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
2 хв

Культурний шок в Італії: українка назвала кардинальні відмінності менталітету

Дівчина, яка тривалий час проживає в Італії, поділилася головними культурними відмінностями та розповіла, чим менталітет Італії шокує українців.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Культурний шок в Італії: українка назвала кардинальні відмінності менталітету

Українка назвала кардинальні відмінності менталітету між Італією та Україною / © Associated Press

Українка, яка живе в Італії, поділилася аспектами менталітету місцевих мешканців, що досі її дивують. Деякі речі, які для українців здаються звичними, італійці б «не пробачили».

Про це дівчина розповіла в tiktok у блозі poliifrom.

Вона підкреслила, що культурні звичаї в Італії кардинально відрізняються, і насамперед це стосується комунікації та ставлення до роботи.

Критика — «як удар під ребро»

Перше і найважливіше правило, яке варто засвоїти в Італії: ніколи не можна говорити «ти не маєш рації». За словами українки, для італійців це сприймається як «удар під ребро», і вони скоріше «помруть, ніж визнають помилку». Казати неприємну правду прямо в очі у цій сонячній країні не заведено.

Робота заради життя, а не навпаки

Італійців вкрай дивує менталітет українців, які часто мають кілька робіт або підробіток. Тоді як для українців це норма, в Італії вважається, що людині потрібно працювати, аби жити, а не навпаки.

Натомість, українців дратує італійська неспішність та зволікання у прийнятті важливих рішень. Фрази на кшталт «прийди завтра», «наступного тижня» або «як зручно» для українців часто звучать як пряма відмова.

Показова привітність і байдужість

Окремо блогерка виділила рису, яка водночас і дивує, і дратує іноземців — показова привітність. Українка переконана, що часто за посмішками італійців ховається байдужість. В Україні слова «все добре» зазвичай відповідають дійсності, тоді як в Італії так відповідають практично завжди. Через це іноземцям буває складно відрізнити справжню щирість від удаваної.

Таким чином, для успішної адаптації в Італії необхідно звикнути до непрямого спілкування та іншого ставлення до робочого балансу, яке для українців може виглядати як надмірна неспішність.

Нагадаємо, одна з країн ЄС запроваджує жорсткіші правила набуття громадянства. Президент цієї держави вніс законопроєкт, який збільшує мінімальний термін безперервного проживання для набуття громадянства від 3 до 10 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
293
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie