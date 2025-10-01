Культурний шок в Італії: українка назвала кардинальні відмінності менталітету

Українка назвала кардинальні відмінності менталітету між Італією та Україною / © Associated Press

Українка, яка живе в Італії, поділилася аспектами менталітету місцевих мешканців, що досі її дивують. Деякі речі, які для українців здаються звичними, італійці б «не пробачили».

Про це дівчина розповіла в tiktok у блозі poliifrom.

Вона підкреслила, що культурні звичаї в Італії кардинально відрізняються, і насамперед це стосується комунікації та ставлення до роботи.

Критика — «як удар під ребро»

Перше і найважливіше правило, яке варто засвоїти в Італії: ніколи не можна говорити «ти не маєш рації». За словами українки, для італійців це сприймається як «удар під ребро», і вони скоріше «помруть, ніж визнають помилку». Казати неприємну правду прямо в очі у цій сонячній країні не заведено.

Робота заради життя, а не навпаки

Італійців вкрай дивує менталітет українців, які часто мають кілька робіт або підробіток. Тоді як для українців це норма, в Італії вважається, що людині потрібно працювати, аби жити, а не навпаки.

Натомість, українців дратує італійська неспішність та зволікання у прийнятті важливих рішень. Фрази на кшталт «прийди завтра», «наступного тижня» або «як зручно» для українців часто звучать як пряма відмова.

Показова привітність і байдужість

Окремо блогерка виділила рису, яка водночас і дивує, і дратує іноземців — показова привітність. Українка переконана, що часто за посмішками італійців ховається байдужість. В Україні слова «все добре» зазвичай відповідають дійсності, тоді як в Італії так відповідають практично завжди. Через це іноземцям буває складно відрізнити справжню щирість від удаваної.

Таким чином, для успішної адаптації в Італії необхідно звикнути до непрямого спілкування та іншого ставлення до робочого балансу, яке для українців може виглядати як надмірна неспішність.

