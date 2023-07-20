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Кумедні фотографії тварин, представлені на конкурсі Comedy Pets Photography Awards 2023

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Кумедні фотографії тварин, представлені на конкурсі Comedy Pets Photography Awards 2023

Клаус-Петер Зельцер — "Троє сірих"Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Герої фотоконкурсу Comedy Pets Photography Awards 2023 наші домашні улюбленці

Нещодавно було оголошено 25  фіналістів премії фотоконкурсу Comedy Pets Photography Awards 2023. Щорічний конкурс представляє кумедні фото домашніх улюбленців. 

Премія Comedy Pets Photography Awards започаткована двома видатними професіоналами  у галузі фотографії — Томом Саллама та Полом Джойнсон-Гіксом. Ці фотографи були організаторами конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards. А щоб звернути увагу на домашніх тварин, та продемонструвати їх тісний зв'язок з людиною і був створений фотоконкурс Comedy Pets Photography Awards.

Захід повинен показати, скільки радості приносять нам домашні улюбленці та підтримати маловідомі благодійні організації, які  захищають права та добробут тварин. За словами засновників, мета конкурсу — привернути увагу громадськості до проблеми захисту тварин і відзначити неоціненну роль вихованців у нашому житті

До 6 серпня буде відкрито голосування за приз "Народний вибір", а потім члени журі присудять нагороду за найкращу фотографію. Кульмінація конкурсу настане 11 серпня, коли буде оголошено переможців.

Пропонуємо познайомитися з деякими з фотографій фіналістів, кожна з яких поєднує гумор, доброту та любов до тварин. 

Софі Бойнтон —
Софі Бойнтон — "Копання це вам не жарти"Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023
Корінна Музер —
Корінна Музер — "Так ось ти яке, джерело щастя"Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023
Керстін Лейхтенмюллер із «Моє обличчя, коли мій коханий каже привіт»Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023 / ©
Керстін Лейхтенмюллер із «Моє обличчя, коли мій коханий каже привіт»Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023
Удо Краусс із піснею «Хто ти?»Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023 / ©
Удо Краусс із піснею «Хто ти?»Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023
Кенічі Морінага з «Великим босом»Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023 / ©
Кенічі Морінага з «Великим босом»Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023
Мішель Зогзогі з «Подією, яка змінює життя»Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023 / ©
Мішель Зогзогі з «Подією, яка змінює життя»Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023
Лана Поликова з «Милою парою»Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023 / ©
Лана Поликова з «Милою парою»Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023
Гілл Вудкок із «Keep your eye on the ball»Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023 / ©
Гілл Вудкок із «Keep your eye on the ball»Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

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Дата публікації
Перегляди
234
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