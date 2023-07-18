Кумедний момент: собаку заскочили, як він справляв потребу у пісуар пабу – фото

Собака ошелешив відвідувачі британського пабу, які заскочили його у чоловічому туалеті.

На фото, яке оприлюднили в Мережі, видно, як чотирилапий справляє природні потреби у пісуар. Пес стояв, як людина, чим неабияк здивував усіх.

Собака в туалеті пабу / Фото: facebook.com/ThePloughatStockport

П'ятирічний Дакс живе зі своєю господаркою Даніеллою Д'юс і її родиною. Жінка заперечує, що коли-небудь вчила його, як користуватися пісуаром.

Собака в туалеті пабу / Фото: facebook.com/ThePloughatStockport

46-річна жінка розповіла Manchester Evening News: "Клієнти в The Plough сказали мені, що він робив це раніше, але зазвичай задирає ногу біля. На щастя, цього разу клієнт вирішив сфотографувати його. Його реакція, як і реакція всього пабу, була сповнена подиву і веселощів. Інший мій собака, Ізі, бігль, — самка, але він теж так мочиться. Я ніколи їх не навчала, тому одному Богові відомо, як вони навчилися цьому".

Собака в туалеті пабу / Фото: facebook.com/ThePloughatStockport

Жінка також поділилася, що у Дакса "такий характер", і що їжа має бути "на висоті не менше 1,8 метра від підлоги", щоб він не крав її у клієнтів.

"Чесно кажучи, він такий персонаж. У пабі так багато історій про нього, що люди будуть говорити про нього роками після того, як ми підемо", - додала вона. "Він краде тут їжу у всіх. Завсідники тепер знають, що їжа повинна бути не менше ніж за 1,8 м від підлоги, якщо ви не хочете її втратити. Він навіть відкривав сумки на блискавці, щоб красти чизбургери".

Нагадаємо, чоловік намагався тиждень плакати, щоб побити світовий рекорд. Він заявив, що ненадовго осліп.

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