Купи мотлоху піднімалися від підлоги до стелі: у Гонконзі жінка задихнулася під одягом, що впав на неї

Купи мотлоху піднімалися від підлоги до стелі: у Гонконзі жінка задихнулася під одягом, що впав на неї

Жінка спала.

У Гонконзі 59-річна жінка задихнулася під купою одягу, який впав на неї.

Одяг накопичився у її спальні, повідомляє видання South China Morning Post.

Тіло, засипане речами, виявив син загиблої. Він викликав швидку допомогу. Втім, медики лише контсатували смерть жінки. Поліція, яка провела попереднє розслідування, не виявили нічого підозрілого.

Натомість у спальні загиблої побачили багато мотлоху та одягу. Вона накопичувала його впродовж років. Саме тому купи піднімалися від підлоги до стелі. Через безладдя їй доводилося спати не на ліжку, а на підлозі. За версією слідства, нещасний випадок трапився, коли речі впали. Вони поховали під собою жінку, яка спала.

Як повідомлялося, у США 38-річна жінка померла за кілька днів після ін'єкції в сідниці. Смертельний укол, підозрюють, їй зробила 47-річна "консультантка з краси", яка не мала сертифікату на силікон і неправильно ввела його шприцом. Згідно з судовими документами, підозрювана виконувала ін’єкції краси без ліцензії у своєму будинку в Х’юстоні і незаконно купувала силікон, який використовувала в процедурах.

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