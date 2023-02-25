Купила не той лотерейний білет: у США жінка виграла 50 тисяч доларів

У США в штаті Меріленд 43-річна жінка купила не той лотерейний білет та виграла приз у розмірі 50 000 доларів.

Про це жінка повідомила представникам Мерілендської лотереї .

Відомо, що переможниця користувалася торговим автоматом для лотерей самообслуговування на Королівських фермах у Солсбері, коли вона намагалася купити скретч-квиток номіналом 2 долари та випадково придбала скретч-квиток на суму 20 доларів.

«Я сказала собі: «Я щойно даремно витратила 20 доларів», — поділилася жінка.

Утім, розчарування жінки швидко змінилося на захват, коли квиток виявився виграшним у 50 000 доларів.

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Вона сказала, що була шокована, коли усе виявилося правдою. Наразі жінка ще не вирішила на що витратить кошти.

Нагадаємо, що раніше чоловік із Північної Кароліни (США) помилився, намагаючись купити лотерейний квиток Cash 5, однак ця помилка призвела до виграшу 218 613 дол.

Пощастило також і українці. За кілька хвилин до закриття крамниці жінка придбала лотерейний квиток і це повністю змінило її життя.

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