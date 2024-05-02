Купити може будь-хто: у продаж надійшов робот-собака з вогнеметом і шокував Мережу (фото, відео)

Його можна придбати за 9 420 доларів США.

Компанія Throwflame, виробник вогнеметів зі штату Огайо, США, нещодавно представила дистанційно керованого робота-собаку з функціональним вогнеметом, встановленим на спині.

Про це йдеться на сайті компанії.

Thermonator – це вдосконалений вогнеметний собака, оснащений вогнеметом, який має дальність стрільби 9 метрів і може використовуватися для різних завдань, зокрема боротьби з лісовими пожежами, випалювання сухостою, прибирання снігу та льоду, а також створення спецефектів.

Термонатор / Фото: throwflame.com

Цей суперечливий робот-собака, який позиціонується як "ваш найпотужніший вогневий компаньйон", має Wi-Fi і Bluetooth для дистанційного керування через смартфон, а також давач для картографування довкілля і уникнення перешкод, лазерний приціл і вбудовану камеру для навігації від першої особи.

Його можна придбати за $9 420.

Термонатор / Фото: throwflame.com

У нещодавньому маркетинговому відео можна побачити, як Термонатор мандрує засніженими та вкритими листям ландшафтами і випускає полум'я, а голос за кадром вимовляє фразу, яку прославив ядерний фізик Роберт Оппенгеймер - "Я став смертю, руйнівником світів".

Вогнемети не регулюються спеціальними законами у 48 штатах США. Вони не вважаються вогнепальною зброєю, хоча відповідальність за якість продукції та кримінальні закони все ще можуть застосовуватися до їхнього використання. У Меріленді для володіння та використання вогнеметів потрібна ліцензія, а в Каліфорнії дальність польоту вогнеметів не може перевищувати 3 м. Throwflame вже оголосила, що постачатиме вогнемети з меншими соплами, щоб відповідати каліфорнійським нормам.

Термонатор / Фото: throwflame.com

Судячи з коментарів на YouTube-каналі та в соціальних мережах, думки людей щодо такого робота розділилися. Хтось називає його іграшкою мрії, а хтось вже передбачає низку нещасних випадків та проблем.

Нагадаємо, представлено робота, який розуміє людську мову та вміє вчитися. Його планують випустити вже наступного року.

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