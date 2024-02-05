Купив на розпродажі: чоловік зберігав у гаражі інертну ядерну ракету (фото)

У захаращеному гаражі домовласника з Вашингтона, США, який нещодавно помер, знайшли ракету, яка колись могла нести ядерну боєголовку.

Про це повідомила поліція Белв'ю.

Виявлення ракети військового призначення спровокувало терміновий візит місцевої поліції з розмінування, яка швидко встановила, що залишки ракети інертні і не становлять небезпеки для навколишньої території.

Сусід покійного домовласника повідомив копів, що чоловік купив її на розпродажі маєтку.

Ракета, знайдена у гаражі / Фото: Bellevue Police Department

За словами поліцейських, їх було попереджено про ракету, коли Національний музей ВПС США в Огайо зв'язався з ними після того, як сусід запропонував подарувати її.

Поліцейські встановили, що цей шматок металу був Douglas AIR-2 Genie, некерованою ракетою класу "повітря-повітря", призначеною для перевезення боєголовки W25 потужністю 1,5 кілотонни, створеної ще за часів холодної війни.

Ракета, знайдена у гаражі / Фото: Bellevue Police Department

"Співробітники саперного загону підтвердили, що об'єкт був інертним і не містив ракетного палива – по суті, це означало, що цей предмет був артефактом, який не становив небезпеки вибуху", — зазначили правоохоронці.

Оскільки ракета більше не була придатна до використання, а військові не були зацікавлені в її отриманні, історичний об'єкт залишився у сусіда, який планує відновити його для показу в музеї.

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