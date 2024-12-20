Куплене в супермаркеті яйце продали за понад 10 000 гривень: у чому його унікальність – фото

Покупець зізнався, що його придбання було імпульсивним.

Яйце, куплене в супермаркеті, було пожертвуване британській благодійній організації і принесло 250 доларів на аукціоні завдяки своїй незвичайній особливості – "майже ідеально сферичній" формі.

Про це повідомляє UPI.

Спочатку яйце було знайдене з-поміж дюжини яєць, куплених в продуктовому магазині в Ейрі, Шотландія, і було придбане жителем Ламборна, Беркшир, Едом Павнеллом за 187 доларів через аукціонний дім Thomson Roddick Callan.

Павнелл, який сказав, що купив яйце імпульсивно після того, як випив декілька келихів, пожертвував його фонду Iuventas, благодійній організації, яка підтримує молодь в Оксфордширі.

Яйце продали за 250 доларів / Фото: Iuventas Foundation

Благодійна група продала яйце в межах аукціону зі збору коштів на сайті 32auctions.

Представниця фонду Роз Рапп сказала, що аукціон, який містив торги за десятки інших лотів, зібрав близько $6250 для благодійної організації.

Нагадаємо, 74-річний продавець банана, який купили за $6,2 млн на аукціоні, гірко розплакався. Ця інформація розбила йому серце.

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