Купила "мініатюрного кокапу", а виріс удвічі більший пес: жінку шокував тест ДНК

Вафл з господаркою. Фото: Ken McKay/ITV/Shutterstock

Реклама

55-річна жителька Великої Британії Шарлотта Феллоуфілд придбала цуценя за 800 фунтів стерлінгів, думаючи, що купує мініатюрного кокапу. У дорослому віці кокапу важать у середньому від 7 до 11 кілограмів. Проте її улюбленець Вафл зростав значно швидше та зрештою досяг ваги у 22 кілограми.

Про це повідомило видання Mirror.

Жінка зізналася, що ще під час купівлі у 2019 році були тривожні сигнали: заводчик вимагав оплату наперед і відмовився показати матір цуценяти. Однак Шарлотта закохалася у фото Вафла в інтернеті та вирішила взяти собаку додому.

Реклама

З кожним місяцем пес зростав, і різниця з очікуваним «мініатюрним статусом» ставала очевидною. Власниця вирішила провести тест ДНК, аби з’ясувати, що відбувається. Результат показав: Вафл — не кокапу, а спрудль, тобто помісь пуделя та спрингер-спанієля, з невеликим відсотком кокер-спанієля (14%).

Через проблеми з травленням, алергії та операції на лапах лікування собаки виявилося фінансово обтяжливим. Лише за останні шість місяців Шарлотта подала страхові заяви на понад 15 тисяч фунтів стерлінгів. Додатково щомісяця вона витрачає близько 250 фунтів на ветеринарні послуги та харчування.

Жінка зізналася, що через проблеми із суглобами їй складно самостійно доглядати за таким великим псом. За її словами, собака навіть кілька разів тягнув її під час прогулянок, через що вона травмувала руки й коліна.

Попри труднощі, господиня називає Вафла відданим другом. Водночас вона закликала інших власників перевіряти заводчиків і купувати собак лише у ліцензованих розплідниках, аби уникнути подібних ситуацій.

Реклама

Нагадаємо, в Британії засуджений за шахрайство аферист обдурив тюремну адміністрацію й втік з в’язниці. Його спроба повторити трюк з іншими ув’язненими провалилася.