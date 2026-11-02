Купили ціле село у Франції за копійки: як британська пара перетворює руїни на туристичну локацію

Пара купила село у Франції

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Історія розпочалася з купівлі будиночка всього за 12 тисяч фунтів стерлінгів. 52-річні Іп Ворд та Пол Мапплі жили у причепі в Танбрідж-Веллсі, коли від знайомих їм надійшла пропозиція придбати нерухомість у Нормандії. Так вони придбали вже ціле невеличке село.

Про це розповідає Mirror, а також самі чоловіки, які ведуть YouTube-канал.

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Пара придбала ціле село у Франції, бо не вистачило на житло у рідній країні

Оглянувши ділянку, пара одразу погодилася на угоду. Зібрати перші 12 тисяч фунтів їм вдалося завдяки розпродажу власних речей, зокрема старого трактора Пола.

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Згодом подружжя скупило й суміжні споруди. Тепер у їхній власності перебувають сім житлових будинків, два сараї, майстерня, пристрій для вичавлювання сидру, дві старовинні печі та кілька інших господарських будівель. Сумарно на викуп усієї території пішло 14 тисяч фунтів або близько 850 тисяч гривень.

Масштабні відновлювальні роботи на території селища стартували 2020 року. На сьогодні партнери вклали в реставрацію орієнтовно 100 тисяч фунтів. Перший котедж уже повністю готовий і приймає орендарів під час відпусток. Крім того, значним попитом серед гостей користується переобладнаний під житло кінний фургон, який вони привезли з Британії.

Реалізовувати задум допомагають донати від аудиторії в соцмережах.

Завдяки тому, що більшість будівельних робіт пара виконує самостійно разом із 62-річним приятелем-будівельником Ієном, їм вдалося заощадити ще понад 100 тисяч фунтів.

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«Люди постійно запитують, як ми знайшли це село. Річ у тім, що ми його й не шукали — це була випадкова зустріч із другом, який мав тут нерухомість і саме її продавав. Ми переконані, що це просто зірки так зійшлися. Ми знайшли напівзруйнований будинок, покинутий 30 років тому, і поступово відновили його. Зараз робота йде повним ходом. Ми досі не можемо повірити, що все це — наше», — каже Іп Ворд.

Попередні господарі відмовилися від об’єкта через величезну суму ремонту та обсяг робіт. Оскільки французьке законодавство дозволяло виплатити всю суму впродовж восьми місяців після підписання паперів, пара активізувалася під час пандемії коронавірусу. Вони разом працювали ландшафтними дизайнерами, накопичили необхідні кошти та закрили угоду.

Увесь перебіг купівлі та ремонтних робіт пара регулярно показує на YouTube. Процес відновлення французького села Ла Бюсльєр триває на повну.

Завдяки доходам від монетизації YouTube їм вдається платити своєму другу за допомогу з ремонтними роботами по 1000 фунтів щотижня.

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«Щодня до нас приходять п’ятеро людей, щоб щось принести — хтось ділиться елементами меблів, хтось — матеріалами для даху. Навіть не знаю, як нам вдалося створити таку спільноту. Щотижня нам безкоштовно передають матеріали на суму 400 фунтів стерлінгів, які ми можемо використати в роботі. Усе це дозволяє нам суттєво заощадити», — каже Пол.

Після завершення реставраційних робіт власники планують по черзі пожити у кожній із затишних осель.

«Люди кажуть: „Щойно всі сім котеджів будуть готові, ви загрібатимете гроші лопатою“. Саме так сказав би капіталіст. Ми не хочемо перетворювати це місце на мегаполіс. Кожен гість, який тут зупиняється, каже, що просто не вірить, наскільки тут тихо. Тут немає світлового забруднення — це фантастичне місце, і ми не хочемо зіпсувати його, заселивши людьми сім котеджів», — кажуть щасливі власники.

Пара хоче проводити в цьому відновленому селі ярмарки та ринки, кінопокази просто неба та майстер-класи з приготування піци. Вони мріють про те, аби люди, які приїздили до села, ніби поверталися в минуле хоча б на кілька годин.

В Іспанії продають ціле село за ціною квартири

Нагадаємо, в іспанській Галісії виставили на продаж закинуте село за 850 тисяч євро — ціну, співмірну з вартістю невеликої квартири у Варшаві. Об’єкт із ділянкою 40 тисяч кв. м більше нагадує відпочинковий комплекс та охоплює 12 будівель, каплицю, аптеку, склади, головний корпус зі спільними зонами та тенісний корт.

Три будинки перебувають у задовільному стані, а інші вісім потребують реконструкції. 2021 року об’єкт коштував 1,113 млн євро, проте ціну знизили. Проєкт вимагає додаткових інвестицій для адаптації під туризм. Певним викликом є віддаленість від океанічних пляжів Атлантики, хоча за 33 км розташовані озеро та пляж Прайя-Вікела.

Для інвесторів із меншим бюджетом у цьому ж регіоні пропонують альтернативний об’єкт за 130 тисяч євро, який включає чотири будинки, склади, фермерське господарство, гараж та підвал.

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