Купити будинок в Італії за 1 євро можуть навіть іноземці: але є кілька нюансів

Місто Наро. Фото: Rotondo 0/Wikipedia

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Італійське місто Наро на Сицилії приєдналося до населених пунктів, де покинуті будинки пропонують придбати лише за 1 євро. Однак символічна ціна нерухомості — лише початок витрат для майбутнього власника.

Про це повідомило видання Euronews.

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Середньовічне місто у провінції Агрідженто запустило програму, покликану повернути до життя занедбані будівлі, протидіяти скороченню населення та водночас підтримати місцевий туризм.

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Ініціативу схвалила місцева влада Наро. Взяти участь у програмі можуть не лише громадяни Італії, а й іноземці, якщо вони виконають установлені вимоги щодо купівлі та подальшого утримання нерухомості. Подавати заявки пропонують через спеціальну багатомовну онлайн-платформу Case 1 Euro Naro.

Чому будинки коштують лише 1 євро

За символічною ціною покупцям пропонують не готове до заселення житло, а занедбані об’єкти, які необхідно відновлювати. Як пише Euronews Travel, під час перегляду каталогу всі представлені там будинки мали позначку про необхідність ремонту. Один із трикімнатних будинків із видом на історичну частину Наро також потребував додаткового огляду.

Тому заплатити лише один євро та одразу оселитися на Сицилії не вийде. Новий власник повинен буде взяти на себе всі супутні витрати, зокрема нотаріальні послуги, реєстраційні та кадастрові податки.

Окремою і, ймовірно, значно більшою статтею витрат стане відновлення самого будинку. Покупцеві доведеться профінансувати розроблення проєкту ремонту та привести нерухомість у відповідність до вимог безпеки, містобудівних і ландшафтних норм. Для завершення робіт також можуть встановити певний термін.

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Таким чином, один євро фактично є лише стартовою ціною придбання нерухомості, тоді як остаточна сума залежатиме від стану конкретного будинку та обсягу необхідної реконструкції.

Чим відоме місто Наро

Наро розташоване у внутрішній частині Сицилії та відоме своїм історичним центром, бароковою архітектурою і замком К’ярамонтано. З міста також можна дістатися до Агрідженто та південного узбережжя острова.

Після зсуву 2005 року молоді художники розписали фасади частини пошкоджених будівель. Так у місті з’явився музей просто неба MAN.

Ще одна місцева пам’ятка — Порта д’Оро, або Золоті Ворота, історія яких сягає XIII століття. Колись вони були частиною системи із семи воріт, через які можна було потрапити до середньовічного міста.

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Наро також має власні гастрономічні традиції. Тут можна скуштувати сицилійську касату з бісквітом, рикотою та шоколадною крихтою, мигдальну пасту реале, а також популярні на острові аранчину та канолі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пара американських мандрівників ледь не заплатила 250 євро штрафу за звичайну ранкову пробіжку у Венеції. Чоловік вирішив тренуватися без футболки, чим порушив суворі правила дрес-коду італійського міста.

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