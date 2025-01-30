Кур'єр отримав 40 тисяч доларів чайових: що він зробив (фото)

У США сталася чергова курйозна історія з чайовими. Так, минулого року кафе у Скрантоні подало до суду на клієнта через шалені чайові, а тепер героєм новин став водій доставки піци з Індіани, США, який отримав 40 тисяч доларів. Втім, ця історія почалася не так позитивно.

Коннор Стефанофф, співробітник компанії Rock Star Pizza, був помічений під час прогулянки в небезпечних умовах в Браунсбурзі під час снігопаду, повідомляє New York Post. Стефанофф спочатку їхав на машині, щоб виконати замовлення, але аварія шкільного автобуса заблокувала дорогу. Тоді Коннор вирішив завершити подорож пішки – у спортивних штанях, светрі, шапці та кросівках.

Лейтенант поліції Річард Крейг був на вулиці, допомагаючи мешканцям орієнтуватися в небезпечних дорожніх умовах, коли помітив Стефаноффа, що йшов засніженою вулицею, і наказав йому зійти з вулиці на тротуар. У відповідь Коннор поділився, що йому довелося йти, щоб доставити піцу вартістю 40 доларів.

"Ти отримав хороші чайові?" - запитав Крейг. "Два долари", - відповів Стефанофф.

Офіцер був приголомшений. "Два долари?" - вигукнув Крейг. "Ви знущаєтесь з мене? Холоднокровно! Два долари. Подивіться на цього чоловіка. Ця людина пройшла крізь пекло, щоб доставити піцу".

Коннор Стефанофф / Фото: officercraig/TikTok

Крейг був у захопленні робочою етикою та відданістю Стефаноффа, але йому було огидно, що клієнт у заможному районі залишив йому так мало чайових у таких жахливих умовах.

Крейг дав Коннору $15, а також створив сторінку на GoFundMe з метою зібрати $500. Станом на 30 січня зібрано понад 39 935 доларів. Збір ще не закрито, тому цілком ймовірно, що кур'єр отримає ще більшу суму.

Нагадаємо, "лиходій напрокат" пропонує чоловікам стати героями. Стало відомо, скільки він заробляє, чіпляючись до чужих жінок.

Читайте також: