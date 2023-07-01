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Кур'єра заскочили, як він їсть піцу клієнта, а потім перекладає шматочки, замітаючи сліди – відео

Кур'єра заскочили, як він їсть піцу клієнта, а потім перекладає шматочки, замітаючи сліди – відео

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
1756
Час на прочитання
2 хв
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Кур'єра заскочили, як він їсть піцу клієнта, а потім перекладає шматочки, замітаючи сліди – відео

Кур'єр їсть піцу клієнта / Фото: скриншот з відео

Він поласував чужим замовленням просто посеред вулиці.

У Мережі опублікували відео мексиканського кур'єра, який їв піцу свого клієнта.

Він розмістився просто посеред вулиці, на скутері з відкритою коробкою на колінах.

З шматком піци в одній руці він маленьким ножем відрізав ще декілька, перш ніж засунути їх до рота. Потім чоловік переставив скибочки, щоб замести сліди свого "злочину", та зробити так, щоб піца мала цілий вигляд.

Далі він закрив коробку та заклеїв її липкою стрічкою, перш ніж завести скутер і продовжити свій шлях.

@susyjimenez0 Porque no habra llegado mi pizza #pizza #incompleta #hambreeee #repartidor ♬ sonido original - Susy Jimenez

Відео було опубліковано С'юзі Хіменес на TikTok, де воно стало вірусним із 6 мільйонами переглядів.

У коментарях дехто покепкував, дехто пожалів кур'єра, а дехто добряче розлютився.

  • Я не схвалюю цього, але я здивований його технікою
  • Думаю, що хтось просто втратив роботу
  • Я б крикнула йому, коли він закінчив. "Гей, я щойно записала тебе на відео"
  • Я б розлютився, якби це була моя їжа, але я не можу не думати, а що, якщо у бідолахи не було можливості поїсти?
  • Тому краще завжди просити не різати піцу

Нагадаємо, у Греції турист знайшов вікно у своєму готельному номері, яке веде до бару. Для нього система АІ працює навіть після 23:00.

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Дата публікації
Перегляди
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