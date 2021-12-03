Курив, оголив живіт та грубіянив: 6-річна дівчинка розчарувалась у Різдві після зустрічі з поганим Санта-Клаусом

Курив, оголив живіт та грубіянив: 6-річна дівчинка розчарувалась у Різдві після зустрічі з поганим Санта-Клаусом

Волонтери уже зібрали кошти, щоб допомогти дівчинці зустрітись з іншим Санта-Клаусом.

У м. Манчестер у Великій Британії 26-річну Шарлі Люїс обурила поведінка аніматора, який був одягнений в костюм Санта-Клауса. Жінка заявила, що чоловік курив і незрозуміло говорив та грубіянив, що розчарувало її 6-річну доньку.

Про це пише metro.co.uk.

Жінка розповіла, що вона привезла свою доньку в один із закладів, щоб показати їй Санта-Клауса. Проте вже на парковці чоловік у костюмі Санти приспустив бороду та курив. Коли ж дівчинка отримала нагоду посидіти на колінах в аніматора, то чоловік поводився грубо та розлігся на дивані із оголеним животом.

Після зустрічі із Сантою 6-річна дівчинка заявила матері, що вона усвідомлює, що він несправжній і це розчарувало її та матір.

Натомість організатори заходу запевнили, що аніматор дуже ввічливий і добре виконав свою роботу.

Волонтери уже зібрали кошти, щоб допомогти дівчинці зустрітись з іншим Санта-Клаусом на місцевому різдвяному ринку. Вони вважають, що це поверне дитині віру у казку та Різдво.

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