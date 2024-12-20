Курка Біллі Джин, яка полюбляє пригоди, носить куртку зі світловідбивальним ефектом – фото

Курка за окликом Біллі Джин, яка живе в місті Кем у Глостерширі, любить блукати вулицями, і її знервовані господарі вирішили, що буде гарною ідеєю подарувати їй яскравий світловідбивальний жилет, щоб убезпечити її під час переходу доріг.

Про це пише Daily Star.

Біллі Джин живе в готелі Railway Inn, і господиня Шаррон Брімбл сказала, що їхня улюблена тварина, яку добре знають постійні відвідувачі, почала "блукати трохи далі, ніж у саду".

Тому вони вирішили придбати спеціальний жилет, щоб водії знали про Біллі Джин, коли вона вирушає у свої пригоди.

Курка Біллі Джин / Фото: SWNS

Шаррон сказала: "Ми отримали декілька коментарів на Фейсбуці, в яких люди висловлювали занепокоєння через те, що Біллі Джин переходить дорогу. Тож ми вирішили купити їй куртку з високим захисним ефектом! Вона справжня героїня і любить бути сама по собі. Їй не подобається бути поруч з іншими курчатами. Біллі Джин любить, коли її годують, особливо сирними крекерами, коли вона приходить до пабу. Ми сподіваємося, що це вбереже її!".

Нагадаємо, у Таїланді поліція "заарештувала" рудого кота. Чотирилапий поцупив рибу, яка висіла на кермі мопеда у пакеті.

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