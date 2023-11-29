Курка спантеличила фермера яйцем неймовірно дивної форми – фото

Також у ньому не було жовтка.

У Бразилії курка знесла яйце у формі "печива з передбаченням", що спричинило фурор у Мережі.

Про це пише express.co.uk.

Незвичайне яйце Хуліо Сесар Карвальо виявив ще два місяці тому на своїй фермі в Олівейрі. Але лише зараз зображеннями поділився у соціальних мережах його друг, захисник довкілля Ільдеано Сілва.

"Я був здивований, це сталося вперше. Яйце схоже на печиво із передбаченням. Того дня, коли я знайшов його, курка щойно знесла його, але потім вона знесла ще декілька яєць іншої форми, дуже закруглених і з "кінчиком" нагорі", - поділився Хуліо.

Курка знесла яйця незвичайної форми / Фото: Júlio César/Divulgação

Цікаво, що яйця відрізнялися не лише формою – в жодному з них не було жовтка. У всіх є лише білок.

"У нього був лише білий колір, як і в інших, які вона знесла. Але смак у нього та в інших, які мають іншу форму, був такий самий, як і в звичайних", — додав Хуліо.

Фермер не лише був здивований ситуацією, але й сказав, що він щасливий, бо знає, що в нього вдома є особлива курка, і тепер він завжди відвідує курник, сподіваючись знайти ще більше незвичайних яєць.

За словами ветеринара Деніо Гарсіа, який спеціалізується на птахах, форма яйця вважається рідкісною.

"Цьому є деякі обґрунтування, але це вимагатиме глибшого аналізу. Імовірні гіпотези полягають у тому, що курка, яка відклала яйця різної форми, може мати якусь патологію, перебувати у стресі та погано харчуватися", - сказав він.

Що стосується відсутності жовтка, то це явище виникає через те, що у курки немає овуляції, каже ветеринар.

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