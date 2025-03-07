Куркам-пенсіонеркам вигадали роботу замість забою: чим вони корисні

На Кіпрі куркам-пенсіонеркам знайшли нове покликання – удобрювати оливкові гаї.

Про це пише Independent.

Пілотний проєкт під назвою Kot-Kot має на меті одночасно підвищити врожайність оливок, боротися з хворобами та утилізувати харчові відходи.

Сотні курей, врятованих від забою після закінчення їхньої яйцекладки, тепер вільно гуляють серед оливкових дерев у гаю Акакі, розташованому в горах Троодос на захід від Нікосії.

Проєкт, очолюваний фермеркою Еленою Христофорос та інженером-ґрунтознавцем Ніколасом Нетієном, використовує підхід "від витоків до основ". Курей годують пожертвуваними харчовими відходами, які часто збирають місцеві школярі. Зі свого боку, кури забезпечують природне добриво для оливкових дерев, сприяючи виробництву оливкової олії, багатої на поліфеноли, відомі своїми протизапальними властивостями.

"Ми надаємо їм старий курник, вони приходять сюди і виходять на пенсію", - пояснює Христофорос.

Присутність курей має багато переваг для оливкового гаю. Викльовуючи личинки, вони допомагають контролювати популяцію оливкової мухи, поширеного шкідника середземноморських фермерів, що вирощують оливки. Їхні харчові звички також природним чином знищують поверхневі бур'яни.

Їхній послід збагачує ґрунт, а годування харчовими відходами зменшує кількість органічних речовин, що продукують метан, які потрапляють на звалище.

Курки можуть насолоджуватися довгим життям серед оливкових дерев, живучи від восьми до 10 років, попри те, що відкладають яйця лише до 2 років.

"Наша мета – створити біорізноманітну, самодостатню екосистему, здатну витримувати дуже високі температури і тривалі посухи. Тому, коли я вношу тварин у систему, що поїдають ґрунтовий покрив і випорожнюються, це прискорює цикл", - каже Нетієн.

Нетієн, якому належить світовий рекорд з виробництва оливкової олії з найвищим вмістом поліфенолів, каже, що з появою курей ріст оливкових дерев та врожайність значно покращилися.

Оливкова олія, яка є щоденним продуктом середземноморської кухні та основою багатьох салатів по всій Європі, за останні декілька років зазнала приголомшливого зростання цін. Це яскравий приклад того, що ціни на продукти харчування все ще випереджають загальну інфляцію в Європейському Союзі.

Опитування 2024 року показало, що третина італійців скоротила споживання оливкової олії через зростання цін.

Тоді, у березні минулого року, італійські виробники заперечили це твердження, заявивши, що знімок споживчих настроїв не дає повної картини – і що продажі високоякісної італійської оливкової олії першого холодного відтискання насправді зростають.

Нагадаємо, представлено перший у світі "смартфон для домашніх тварин". Презентація відбулася на MWC 2025.

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