Курять марихуану і займаються сексом у туалеті: кафе у Каліфорнії не пускатиме підлітків без батьків

Курять марихуану і займаються сексом у туалеті: кафе у Каліфорнії не пускатиме підлітків без батьків

Неповнолітні кидають картоплю фрі у персонал і один в одного, курять електронні сигарети у приміщенні лаються тощо.

У Каліфорнії заклад швидкого харчування Red Rooster Burgers & Brew оголосив, що не обслуговуватиме неповнолітніх відвідувачів без нагляду батьків. Причина — "неприпустима поведінка" підлітків.

У закладі скаржаться, що підлітки займаються сексом і курять марихуану у туалеті, а також зачиняються у вбиральнях по кілька осіб одночасно.

Крім того, неповнолітні кидають картоплю фрі у персонал і один в одного, курять електронні сигарети у приміщенні, вискакують зі скейтбордом на стіл, кладуть ноги на стіл, лаються, розмазують кетчуп та гірчицю на стінах, крадуть їжу і напої тощо.

"Ми не хочемо вигнати молодь, а прагнемо захистити нашу власність. Деякі їхні дії є протиправними і ми цього не допустимо", — зазначають власники закладу.

Крім того, власники бургерної розповіли, що компанії підлітків вночі вештаються вулицями й займаються вандалізмом. Нещодавно вони розтрощила вітрину сусіднього кафе. Через це власники закладів змушені встановлювати камери відеоспостереження і наймати охорону.

Нагадаємо, що підлітки у передмісті Одеси орендували під вечірку приватний будинок і влаштували у ньому погром. Компанія трощила меблі в орендованому житлі, знімала це на відео і викладала у соцмережі.

Новини України: у передмісті Одеси компанія підлітків вчинила погром в орендованому житлі

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