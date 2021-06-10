Курйоз у Китаї: фотограф добіг до фінішу швидше за спортсменів

Відео забігу здивувало користувачів соціальних мереж.

У китайській провінції Шаньсі під час чемпіонату з легкої атлетики трапився курйозний випадок: фотограф та відеооператор, який працював на змаганнях, продемонстрував хорошу фізичну підготовку, аби зробити кращі кадри.

Відео опублікувало видання TRT World у Twitter.

Напередодні стометрівки фотограф зайняв місце перед спринтерами, після чого не дозволяв їм наблизитися до себе на дистанції попри те, що камера, яку чоловік використовував для знімань важила понад 4 кілограми.

Нагадаємо, у столиці відбувся "пробіг під каштанами". Участь взяли понад 10 тисяч людей.

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