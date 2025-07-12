Курйозна історія в літаку: жінка дві години нервувала через сусіда позаду, поки не побачила його

Пасажирка нічного авіарейса не підозрювала, яикй милий пасажир дратував її постійними дотиками під час рейсу

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Під час нічного перельоту з Палм-Біч, штат Флорида, до Нью-Йорка, користувачка Instagram з ніком @curly_travel_magic постійно відчувала, як пасажир позаду неї штовхав її ноги. Вона дозволяла це двічі, щоб уникнути конфлікту, але після третього разу її терпіння почало вичерпуватися.

Про це повідомляє Newsweek.

Пізніше жінка зізналася журналістам, що «трохи розлютилася після третього дотику», але вона «ніколи не думала штовхнути у відповідь», тому що хотіла уникнути сварки. Кожного разу, коли її торкалися, вона дивувалася, як у когось можуть бути такі довгі пальці або ноги. Однак рейс був нічним, а світло вимкнуте, тому пасажирка не могла нічого розгледіти.

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Зрештою, цікавість взяла гору. За кілька хвилин до приземлення вона увімкнула ліхтарик на телефоні і виявила, що її штовхала не людина, а собака. Приголомшена і відверто втішена, вона зазнімкувала свого милого сусіда.

З-під сидіння висунулася голова собаки, який носом торкався її п’ят. Це нарешті пояснило вологість, яку вона відчувала. Жінка зауважила, що собака «був хорошим хлопчиком» і мовчав протягом всього перельоту.

Жінка не могла втриматися і ніжно погладила песика по голові. У дописі в Instagram вона написала, що рада, що не вийшла з себе, коли спочатку думала, що людина, яка сидить позаду, нехтує правилами поведінки.

Глядачі в Instagram одразу ж висловили свою заздрість, дивуючись, чому їм ніколи не трапляються такі чудові попутники, як цей собака. Цей ролик за кілька днів набрав понад пів мільйона переглядів та тисячі лайків.

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Один з користувачів прокоментував: «Прекрасний маленький хлопець».

Інший додав: «Я не собачник, але краще хай буде собачка, ніж чиїсь ноги».

Третій зазначив: «Ви, мабуть, пошкодували, що дізналися про це так пізно». Авторка допису відповіла, що більше б погладила собаку, якби дізналася раніше, хто був її сусідом.

Нагадаємо, в Індії сталася неймовірна історія порятунку, коли собака-герой попередив людей про наближення лиха. У селі у Гімалаях пес довів, що чотирилапі друзі здатні на справжні подвиги.

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