Курйозна засмага: чоловік став зіркою Мережі, коли зняв взуття на пляжі

Британець став зіркою соцмереж через свою смішну засмагу

Відпочинок у британському Ньюквеї обернувся для чоловіка несподіваною популярністю в мережі. Батько сімейства зняв взуття на пляжі, щоб прогулятися морем, і цим викликав справжній фурор: його сліпучо-білі ступні помітно контрастували із засмаглими ногами.

Про це пише Mirror.

Як зазначається, Льюїс Блекберн відпочивав з дружиною Лізою та дітьми. Коли він вирішив прогулятися морем, то зняв взуття. Саме тоді виявився курйозний «засмага-конфуз»: його ноги були вже бронзовими завдяки тому, що він працює на свіжому повітрі в шортах, а стопи, які постійно в робочому взутті, були сліпучо-білими, оскільки з минулого літа не бачили сонця.

«Я працюю на свіжому повітрі, тому мої ноги, руки, шия та обличчя завжди відкриті для сонця, але не мої босі ноги, звідси й їхня білизна», — розповів Льюїс журналістам.

Льюїс виклав фото в мережу, написавши: «Діти бігли, кричачи, а літніх людей, які не могли бігти або відвернутися, засліпив відблиск».

Він додав, що сам зрозумів, чому його стопи викликали таку реакцію, лише тоді, коли побачив фото.

Допис швидко став вірусним, набравши понад 16 тисяч лайків та тисячі коментарів. Один із користувачів із гумором написав: «Можливо, ти зможеш вести сани Санти цього року». Інший жартівник сказав, що це «засмага будівельника», а ще хтось запитав, чи чоловік проводив «пляжний день чи день відбілювання» (гра слів англійською: beach — пляж, bleach — відбілювач).

Нагадаємо, літо — пора, коли сонце насичує наш організм вітаміном D та надає шкірі красивого бронзового відтінку. Хоча думки про засмагу різняться, але неможливо заперечувати, що вона значно освіжає зовнішній вигляд.