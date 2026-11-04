Квадратні помідори та кавуни-сердечка: колишній податківець підкорює TikTok незвичним врожаєм

Фермер із Тернопільщини став зіркою TikTok

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Звичайне сільське господарство на Тернопільщині перетворилося на справжній мережевий феномен завдяки фермеру Петру Чорноті. Чоловік ділиться в соцмережах буднями на власному городі та показує, які незвичайні овочі йому вдається виростити.

Наприклад, кавуни у формі серця, помідори у формі кубиків та зірочок. Про це стало відомо з його сторінки у TikTok.

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Фермер на Тернопільщині підкорює TikTok: що він вирощує

Справжній фурор у глядачів викликають його експерименти з геометрією плодів. Аграрій надає овочам та фруктам кумедних і нестандартних обрисів, а короткі ролики з його ділянки швидко збирають мільйони переглядів.

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Секрет унікального врожаю полягає у використанні спеціальних пластикових прес-форм: під час росту плоди заповнюють каркаси й набувають вигляду сердець, кубів чи зірочок.

У такий спосіб господар вирощує помідори, кабачки, огірки, баклажани, яблука та кавуни. Справжнім рекордом блогу стало відео з кавуном у формі серця, яке зібрало понад 3,5 мільйона переглядів та майже 200 тисяч вподобайок.

Ідея надавати врожаю фігурного вигляду з’явилася вже після того, як Петро почав блогерську діяльність. Господар зізнається, що за цією естетикою стоїть ювелірна та ризикована праця, адже поведінка кожної рослини непередбачувана.

«Кожен плід, кожна ягода має свій характер. Ідеально підібрати все практично неможливо. Він або трісне, або може розламати саму форму», — каже Петро.

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Своє покликання чоловік знайшов не одразу. За фахом Петро — економіст, у минулому працював у податковій інспекції та мав власний бізнес. Перебратися на город і докорінно змінити спосіб життя його змусило прагнення покращити самопочуття та перейти на екологічно чистий раціон.

Зараз на його грядках буяє чимала кількість овочів: картопля, кукурудза, соковитий перець, томати, баклажани, огірки та баштанні культури. Город повністю задовольняє потреби родини у свіжих продуктах.

У США вирощують незвичайні кавуни

Нагадаємо, у США створили новий сорт кавунів розміром з куряче яйце, адаптований для вирощування у вертикальних, стелажних та модульних фермах. Такі мініатюрні плоди планувалися як один із ключових трендів сезону 2026 року для супермаркетів, ресторанів і сервісів доставки.

Вирощування в контрольованому середовищі оптимізує використання площі, полив і живлення, полегшує автоматизацію збору врожаю та суттєво знижує ризики від шкідників і хвороб. Завдяки компактному розміру ці кавуни зручні для пакування та реалізації у форматі ready-to-eat і поштучних споживчих порцій, що особливо актуально для міських споживачів.

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