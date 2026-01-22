Реклама

Квартира в Канаді перетворилася на справжній крижаний замок після того, як мешканець повністю вимкнув опалення, намагаючись зекономити на комунальних послугах. Через сильні морози водопровідні труби луснули, а приміщення вкрилося товстим шаром льоду.

Про це пише Noovo Infо.

Інцидент стався у місті Труа-Рів’єр у провінції Квебек. Власник багатоквартирного будинку Жак Но на початку місяця відкрив двері однієї зі своїх квартир і був шокований побаченим. За його словами, житло нагадувало «казковий крижаний замок»: стіни, стеля, меблі та побутова техніка були суцільно вкриті льодом, а на підлозі утворився приблизно 30-сантиметровий шар криги.

Як з’ясувалося, причиною стала спроба заощадити на опаленні. Один із мешканців перед від’їздом у відпустку повністю вимкнув обігрів у квартирі. У результаті тривалих негативних температур труби замерзли й луснули, а вода швидко заповнила приміщення та замерзла.

Квартира у кризі / Фото: Noovo Info

«Все дорого. Вартість життя стає все вищою і вищою», — пояснив Жак Но. «Люди хочуть заощадити гроші. Для них опалення не має великого значення. Якщо вони не вдома, вони кажуть собі: «Давайте знизимо витрати на електроенергію». Я не думаю, що це хороший спосіб заощадити гроші».

Власник також наголосив, що наслідки можуть бути ще серйознішими. «Вода просочилася в стелі, стіни, всюди. З’явиться цвіль», — зазначив він. «Ми збираємося все зняти, висушити і відремонтувати відповідно до того, що покриває страховка».

Квартира у кризі / Фото: Noovo Info

Колишнього мешканця офіційно виселили з квартири 5 січня. Поки що невідомо, чи планує власник подавати на нього до суду, аби компенсувати частину витрат на ремонт, які можуть сягати десятків тисяч доларів.

Квартира у кризі / Фото: Noovo Info

Ця історія стала застереженням для жителів регіонів із суворими зимами. Фахівці радять: якщо потрібно заощадити на опаленні, краще знизити температуру на термостаті, але не вимикати його повністю, адже потенційні збитки можуть значно перевищити будь-яку економію.

