- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 1214
- Час на прочитання
- 2 хв
Квартира перетворилася на крижаний замок через вимкнене опалення — фото
Спроба заощадити на опаленні виявилася фатальною для однієї з квартир у канадському Квебеку.
Квартира в Канаді перетворилася на справжній крижаний замок після того, як мешканець повністю вимкнув опалення, намагаючись зекономити на комунальних послугах. Через сильні морози водопровідні труби луснули, а приміщення вкрилося товстим шаром льоду.
Про це пише Noovo Infо.
Інцидент стався у місті Труа-Рів’єр у провінції Квебек. Власник багатоквартирного будинку Жак Но на початку місяця відкрив двері однієї зі своїх квартир і був шокований побаченим. За його словами, житло нагадувало «казковий крижаний замок»: стіни, стеля, меблі та побутова техніка були суцільно вкриті льодом, а на підлозі утворився приблизно 30-сантиметровий шар криги.
Як з’ясувалося, причиною стала спроба заощадити на опаленні. Один із мешканців перед від’їздом у відпустку повністю вимкнув обігрів у квартирі. У результаті тривалих негативних температур труби замерзли й луснули, а вода швидко заповнила приміщення та замерзла.
«Все дорого. Вартість життя стає все вищою і вищою», — пояснив Жак Но. «Люди хочуть заощадити гроші. Для них опалення не має великого значення. Якщо вони не вдома, вони кажуть собі: «Давайте знизимо витрати на електроенергію». Я не думаю, що це хороший спосіб заощадити гроші».
Власник також наголосив, що наслідки можуть бути ще серйознішими. «Вода просочилася в стелі, стіни, всюди. З’явиться цвіль», — зазначив він. «Ми збираємося все зняти, висушити і відремонтувати відповідно до того, що покриває страховка».
Колишнього мешканця офіційно виселили з квартири 5 січня. Поки що невідомо, чи планує власник подавати на нього до суду, аби компенсувати частину витрат на ремонт, які можуть сягати десятків тисяч доларів.
Ця історія стала застереженням для жителів регіонів із суворими зимами. Фахівці радять: якщо потрібно заощадити на опаленні, краще знизити температуру на термостаті, але не вимикати його повністю, адже потенційні збитки можуть значно перевищити будь-яку економію.
Нагадаємо, опалення у 3260 будинках Києва досі нема. Кличко сказав, коли їм повернуть тепло.