Квітнути буде від вересня і до морозів: найкраще підживлення гортензії в липні в домашніх умовах

Якщо провести таке дієве підживлення гортензії в липні, то кущ буде рясно квітнути до самих морозів.

Вирощувати будь-які квіти завжди складно, адже постійно потрібно спостерігати за їхнім зовнішім виглядом, щоб додати корисних речовин за необхідності. Хоча зазвичай гортензія не потребує особливої уваги, але про підживлення забувати не слід.

Гортензія буде рясно рости та квітнути лише в правильно підібраному ґрунті. Він повинен бути багатим на поживні речовини. Не варто забувати про те, що садити цю рослину можна лиша за температури не вище +13 градусів. Якщо погода надто холодна або надто спекотно — можете не очікувати на сильне квітіння.

Чим підживити гортензію в домашніх умовах в липні, щоб побачити рясні квіти, які будуть залишатися на кущі до морозів? В якості дешевого, але дієвого підживлення фахівці рекомендують використовувати ряжанку чи кефір.

Як приготувати добриво? Візьміть 10 літрів води, розведіть в них 2 л кефіру, добре перемішайте. Залишіть на півгодини, щоб розчин настоявся. Потім підлийте кущики під корінь, а за декілька годин ще раз підлийте вже звичайною водою.

Хорошим варіантом підживлення гортензії є хліб. Для цього розчиніть його у воді, зачекайте, щоб він забродив. Все добре перемішайте та додайте трішки води. Підливати гортензію таким розчином потрібно також під корінь. Вже за тиждень ви точно побачите на кущах нові квіти, які стануть справжньою прикрасою саду.

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