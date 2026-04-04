Китай вигадав радикальний спосіб не дати водіям заснути: технологія вже на дорогах
У Китаї на дорогах встановили спеціальні лазери, щоб водії не засинали за кермом.
Китай запустив систему лазерних проєкцій на автомагістралях у провінції Шаньдун для боротьби зі втомою водіїв. Технологія використовує кольорові промені (червоне, зелене, синє), які створюють динамічне візуальне середовище.
Про це пише uniladtech.com.
Пілотні проєкти стартували в регіонах Хунань та Шаньдун, а також на коридорі Шанхай-Чунцін. За підсумками тестів влада розглядає масштабування системи на інші автомагістралі країни.
Система не спрямовує світло в очі і не використовує стробоскопічний ефект. Натомість вона впливає на периферійний зір, змушуючи мозок залишатися активним. За даними розробників, це знижує можливість сну на довгих нічних ділянках.
Додатково застосовується лазерна сигналізація на узбіччі: зупинені автомобілі можуть випромінювати потужний зелений промінь, який видно на великій відстані.
Технологія не пов’язана з конкретною моделлю автомобіля, але впливає на безпеку дорожнього руху — ключовий фактор для автовиробників і регуляторів. На відміну від систем допомоги водієві (ADAS), тут йдеться про інфраструктурне рішення.
Головна відмінність від традиційних підходів — спроба компенсувати людський фактор, а не усунути його через електроніку автомобіля. Це ставить систему в один ряд із дорожньою розміткою нового покоління та інтелектуальними трасами.
