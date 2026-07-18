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Під час сімейного походу на найвищу вершину Шотландії п’ятирічний лабрадор раптово знепритомнів, через що власникам довелося викликати гірських рятувальників.

Згодом ветеринари встановили, що собака, ймовірно, отруїлася канабісом, який знайшла просто на туристичній стежці, пише CNN.

Інцидент стався на горі Бен-Невіс. Власниця чорного лабрадора за окликом Токіо – Крістіна Блуме – розповіла, що тривожні симптоми з’явилися, коли сім’я вже майже дісталася вершини.

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«Ми були, мабуть, за годину ходу від вершини, коли помітили, що Токіо дуже ослабла в задніх лапах», — розповіла Блуме.

Спочатку жінка припустила, що улюблениця могла травмувати спину через складний підйом.

«Спочатку я подумала, що це могла бути проблема зі спинним стовпом або зсув міжхребцевого диска через підйом, але потім вона почала непритомніти. Я стояла на тій горі й думала, що все, я її втрачу», — сказала вона.

Через сильний дощ самостійно спустити собаку, яка важить близько 24 кілограмів, сім’я не змогла. Тоді туристи звернулися по допомогу до гірської рятувальної команди Lochaber.

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На щастя, волонтери саме перебували неподалік після завершення іншої рятувальної операції, тому змогли швидко прибути на місце.

Рятувальники поклали Токіо на спеціальні ноші та безпечно транспортували її донизу із гори.

Після евакуації Крістіна Блуме негайно відвезла собаку до ветеринарної клініки Crown Vets у місті Форт-Вільям, де лікарі встановили причину різкого погіршення її стану.

«У неї були всі симптоми вживання канабісу, і їй також зробили аналіз крові. Але вирішальним став той момент, коли під час вимірювання температури вона випустила газ, який пахнув саме як канабіс. Це було майже так, ніби ти стоїш поруч із кимось, хто курить траву», — розповіла Блуме.

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Попри пережитий стрес, жінка зізналася, що один момент все ж спричинив у неї посмішку.

«Це не смішно, але було трохи кумедно», — додала вона.

На думку ветеринарів, найімовірніше, Токіо випадково з’їла їстівний продукт із канабісом, який хтось залишив на маршруті. Ще однією можливою причиною вони назвали людські екскременти людини, яка вживала марихуану.

На щастя, вже наступного дня лабрадорку виписали додому.

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За словами власниці, після лікування Токіо дуже швидко повернулася до звичного стану.

«Вона дуже радісно виляла хвостом і була готова вирушати. А вже наступного дня ніхто б і не подумав, що з нею таке сталося», — сказала вона.

Нагадаємо, ветеринар назвав п’ять порід собак із найвищим ризиком перегрітися, а також перелічив основні ознаки теплового удару.

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