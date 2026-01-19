Лайфгаки з виживання, якщо не працюють плита та опалення

Блекаут

Енергосистема України знову перебуває під загрозою через російські атаки, в низці регіонів уже діють або можуть запроваджуватися графіки обмежень електропостачання.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСК).

Громадянам потрібно заздалегідь готуватися до можливих тривалих відключень світла.

Харчова безпека та приготування їжі

Відсутність електроенергії особливо критична для квартир з електроплитами. Експерти рекомендують:

Використовувати туристичні пальники або компактні плитки, обов’язково забезпечивши вентиляцію.

Мати декілька термосів для запасу окропу, щоб готувати чай, кашу або сублімовану їжу без додаткової електроенергії.

Сформувати стратегічний запас продуктів на 5–7 днів: крупи, консерви, енергетичні перекуси (горіхи, сухофрукти, батончики).

Водний резерв

ЦСК наголошує, що вода — критично важливий ресурс:

Питна вода — мінімум 3 літри на особу на добу.

Технічна вода — 10–12 літрів на добу для гігієни та мінімальних побутових потреб.

Зберігати воду треба в закритих ємностях у прохолодному місці.

Енергоефективність та утеплення оселі

Для збереження тепла:

Перевірити вікна та двері на наявність протягів, використати ущільнювачі, герметики або теплозберігальну плівку на скло.

Встановити тепловідбивні екрани між батареєю і стіною.

Прибрати меблі та довгі штори, які перекривають тепло.

У багатоквартирних будинках додатково утеплювати фасади, перевіряти стан вікон у під’їздах та ізоляцію труб у підвалах.

Світло, зв’язок та ґаджети

Щоб уникнути інформаційного вакууму:

Підготувати автономне освітлення: ліхтарики, лампи на акумуляторах, LED-стрічки.

Тримати повербанки та зарядні станції зарядженими на 100%.

Мати радіо на батарейках для отримання новин без інтернету.

Використовувати месенджери через Bluetooth (Bridgefy, Briar) для зв’язку на короткі відстані.

Ознайомитися з підживленням Wi-Fi-роутера від павербанка та налаштувати національний роумінг на мобільних телефонах.

Безпека

ЦСК наголошує на ризиках:

Не використовувати газові плити для обігрівання приміщень.

Ставити генератори винятково на відкритому повітрі, не ближче 6 метрів до вікон і дверей.

Мати вогнегасник і давач чадного газу.

Використовувати водяні, хімічні або електричні грілки для локального обігрівання.

Аптечка, документи та готівка

Рекомендований «тривожний набір»:

Медикаменти для постійного приймання та базовий набір від застуди і болю.

Паперові копії паспорта, ІПН, медичних довідок у герметичному пакеті.

Запас готівки дрібними купюрами на 1–2 тижні.

Записані на папері важливі контакти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти пояснили, як вижити в умовах, коли немає опалення та електрики.