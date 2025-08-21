- Дата публікації
Лайфгак у аеропорту: туристка перенесла на собі половину валізи
Пасажирка розповіла, як уникла оплати за додатковий багаж, використавши бюстгальтер із секретними кишенями.
Туристка на рейсі Wizz Air пронесла половину валізи на грудях, використавши бюстгальтер і рибальський жилет. Лайфгак спрацював, хоча виглядав досить дивно.
Про це пише Metro.
Дівчина стояла перед дзеркалом у туалеті аеропорту, намагаючись розмістити верх від бікіні та новий рожевий бюстгальтер. Далі додала спортивний комплект та рибальський жилет. З кожним предметом її силует ставав пишнішим, але стратегія спрацювала.
«Я летіла додому з Лісабона Wizz Air, і вони дозволяють безкоштовно провозити лише маленьку ручну поклажу. Я обережно застібнула блискавку на куртці та молилася, щоб ніхто не помітив, що я фактично несу половину валізи на грудях», — розповіла туристка.
Що спонукало до ідеї
Ідея народилася раніше того ж ранку, коли жінка шукала щось для тестування у H&M.
«Я сподівалася знайти худі з глибокими кишенями або вузьку сумку, але руки зупинилися на великому бюстгальтері зі знижкою. І тоді спало на думку: що якби бюстгальтер став рішенням для додаткового місця у багажі?» — пояснила вона.
Як туристка готувалась до хитрощів
«Авіакомпанії перевіряють сумку, а не тіло. Кишені пальта роками носили надлишки речей, тож чому б не дати грудям таку ж функцію? У день польоту я обережно пройшла через контроль та одразу пішла до туалету, щоб перевдягтися», — додала туристка.
Вона акуратно розмістила бікіні та спортивний комплект у одну чашку, рибальський жилет — в іншу. З кожним додаванням силует змінювався, і туристка сміялася, згадуючи дитячі ігри з перевдяганням.
«Коли я вийшла, мій хлопець Джеймс оглянув мене з голови до ніг. Його брови піднімалися все вище. Він нічого не сказав, але вираз обличчя був красномовним: що ти, заради всього святого, зробила?» — пригадує туристка.
Що було далі
Посадка пройшла гладко, і жінка змогла уникнути оплати за додатковий багаж.
«Чи спрацював лайфхак? Так. Але недоліки очевидні: неможливо упакувати багато речей без вигляду неприродності, і тут душно. Чи зробила б я це знову? Ні. Є кращі способи», — підсумувала вона.
