Лайфгак у аеропорту: туристка перенесла на собі половину валізи

Літак / © Associated Press

Туристка на рейсі Wizz Air пронесла половину валізи на грудях, використавши бюстгальтер і рибальський жилет. Лайфгак спрацював, хоча виглядав досить дивно.

Про це пише Metro.

Дівчина стояла перед дзеркалом у туалеті аеропорту, намагаючись розмістити верх від бікіні та новий рожевий бюстгальтер. Далі додала спортивний комплект та рибальський жилет. З кожним предметом її силует ставав пишнішим, але стратегія спрацювала.

«Я летіла додому з Лісабона Wizz Air, і вони дозволяють безкоштовно провозити лише маленьку ручну поклажу. Я обережно застібнула блискавку на куртці та молилася, щоб ніхто не помітив, що я фактично несу половину валізи на грудях», — розповіла туристка.

Як туристка ховала речі з багажу / © Metro

Що спонукало до ідеї

Ідея народилася раніше того ж ранку, коли жінка шукала щось для тестування у H&M.

«Я сподівалася знайти худі з глибокими кишенями або вузьку сумку, але руки зупинилися на великому бюстгальтері зі знижкою. І тоді спало на думку: що якби бюстгальтер став рішенням для додаткового місця у багажі?» — пояснила вона.

Як туристка готувалась до хитрощів

«Авіакомпанії перевіряють сумку, а не тіло. Кишені пальта роками носили надлишки речей, тож чому б не дати грудям таку ж функцію? У день польоту я обережно пройшла через контроль та одразу пішла до туалету, щоб перевдягтися», — додала туристка.

Вона акуратно розмістила бікіні та спортивний комплект у одну чашку, рибальський жилет — в іншу. З кожним додаванням силует змінювався, і туристка сміялася, згадуючи дитячі ігри з перевдяганням.

«Коли я вийшла, мій хлопець Джеймс оглянув мене з голови до ніг. Його брови піднімалися все вище. Він нічого не сказав, але вираз обличчя був красномовним: що ти, заради всього святого, зробила?» — пригадує туристка.

Який вигляд мала туристка / © Metro

Що було далі

Посадка пройшла гладко, і жінка змогла уникнути оплати за додатковий багаж.

«Чи спрацював лайфхак? Так. Але недоліки очевидні: неможливо упакувати багато речей без вигляду неприродності, і тут душно. Чи зробила б я це знову? Ні. Є кращі способи», — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня стюардеса British Airways Джейн Хоукс розповіла, чому пасажирам не слід обирати місця у хвостовій частині літака. Її порада не пов’язана з безпекою, а зі зниженням рівня джетлагу після перельоту.