Ледь накопичили 3 долари на білет: 11 прибиральниць зірвали джекпот у 1,2 млн доларів (фото)

В Індії 11 прибиральниць зірвали джекпот у 100 мільйонів рупій (1,2 мільйона доларів).

Про це пише bbc.com.

Жінки займаються збиранням небіорозкладних відходів у будинках у місті Парапанангаді. Зазвичай вони отримують близько 250 рупій (3 долари) на день від щомісячних платежів домогосподарств, інколи ж мають прибуток від продажу зібраних ними окремих відходів.

Грошей, відверто кажуть, не вистачає, щоби зводити кінці з кінцями. Більшість жінок позичали гроші та брали кредити на освіту своїх дітей та інші витрати. Ось чому вони іноді об'єднувалися, щоби купити лотерейний квиток.

Минулого місяця колеги вирішили купити білет за 250 рупій для участі у розіграші. 72-річна Куттімалу зізналася, що спочатку їй було сумно, коли колега збирала кошти, бо не мала достатньо грошей.

"Потім ще одна учасниця групи Черуманніл Бебі сказала мені, що має 25 рупій, і вона готова позичити мені половину на квиток", — поділилася вона.

Черуманніл Бебі та Куттімалу / Фото: BBC

Таким чином дві жінки вклали по 12,5 рупій кожна за свою частку квитка, а інші дев'ять жінок заплатили по 25 рупій кожна.

"Ми домовилися, що якщо щось виграємо, то отримаємо рівну частку", — зізналася Куттімалу. "Ми не очікували, що виграємо таку величезну суму грошей!".

Про шалений виграш жінки дізналися через день після розіграшу, коли одна з них попросила чоловіка перевірити результати.

Індійські прибиральниці зірвали джекпот / Фото: BBC

Після сплати державних податків жінки отримають 63 мільйони рупій (близько 765 000 доларів США). Бебі та Куттімалу розділять свою частку в 6,3 млн рупій порівну між собою (по 38 250 доларів), а решта отримають по 6,3 млн рупій (76 500 доларів) кожна.

Нагадаємо, жінку, яка зірвала джекпот і подала на розлучення, змусили віддати 1,3 млн доларів ексчоловіку. Вона зізналася, що приховала виграш, але сказала, що це сталося через її незнання закону.

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