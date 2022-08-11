Ледь не зачепив огорожу аеропорту: на грецькому острові літак Wizz Air пролетів у кількох метрах над головами туристів (відео)

Літак аваікомпанії Wizz Air пролетів всього у метрах над головами туристів на грецькому острові Скіатос. Очевидці встигли записати неймовірні кадри чи не найнижчої посадки в місцевому аеропорту.

Так, злітно-посадкова смуга острова, побудована всього в декількох метрах від моря, приваблює туристів, які шукають гострих відчуттів і прагнуть зафіксувати на фото вражаючі посадки і зльоти.

Про це пише Daily Mail.

Однак цього разу навіть досвідчені "спостерігачі за літаками" були шоковані, коли пасажирський Airbus промчав до злітної смуги й ледь не зачепив огорожу аеропорту.

На відео, яке опублікували очевидці, видно, як літак приближається до аеропорту острова над Середземним морем. Один із відпочивальників навіть відійшов убік, аби літак його не зачепив, а дівчину знесло хвилею повітря.

Експерти кажуть, що висока температура і дуже коротка злітно-посадкова смуга вимагають такої посадки, аби максимізувати доступну злітно-посадкову смугу.

Однак знайшлися і ті, хто розкритикував таку роботу пілота. Мовляв, це було дуже необачно. Інші припустили, що пілот намагався ефектно "підіграти" натовпу, який зібрався подивитися на низьку посадку.

Зазначається, що ч ерез коротку злітно-посадкову смугу деяким літакам навіть доводиться злітати з меншою кількістю палива. Багатьом рейсам доводиться приземлятися через кілька хвилин на сусідніх смугах, щоб дозаправитися.

Нагадаємо, лоукостер Wizz Air 11 серпня оголосив про відновлення польотів до Москви через "великий попит".

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