"Легкий в управлінні": дружина виставила на аукціон свого чоловіка

Жінка вирішила помститися своїй половинці.

Мешканка Нової Зеландії вирішила продати чоловіка після того, як він залишив її з дітьми під час шкільних канікул.

Про незвичайни випадок повідомляє Independent.

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Лінда Макалістер вийшла заміж за Джона 2019-го. Пара має двох синів: 4-річного Кольта і 6-річного Райдера. Якось під час шкільних канікул у дітей чоловік поїхав на роболовлю. Натомість Лінда залишилася вдома з синами. Вчинок чоловіка не на жарт її розлютив, а тому вона вирішилася вдатися до незвичайного вчинку.

Жінка вирішила виставити на продаж чоловіка на майданчику - онлайн-аукціоні TradeMe. "Продається чоловік. Зріст - 184 сантиметри. Вік - 37 років. Любить полювання та риболовлю, захоплюється фермерством. Можливо, буває тривожним у незнайомій обстановці, але вміє заспокоюватися самостійно. Легкий в управлінні. Мав кількох власників. Обміну та поверненню не підлягає", - написала жінка в пункті "Опис товару".

Лінда каже, що Джон уважно стежив за тим, як просуваються торги. Мовляв, чоловік був упевнений, що за нього можна виручити чималі гроші. Втім, запропонували лише трохи більше 70 доларів. Пізніше оголошення було знято з публікації за порушення правил сайту.

Менеджер TradeMe щодо дотримання політики сайту Джеймс Райан каже, що не було випадків, коли на аукціон користувачі виставляли на продаж свого чоловіка.

Як повідомлялося, бразильська модель Кріс Галера, яка офіційно вийшла за себе заміж, вирішила розлучитися. Причиною розірвання шлюбу став чоловік. У вересні 2021-го 33-річна дівчина написала в Instagram, що виходить заміж за себе, зауваживши, що "втомилася покладатися на чоловіків"