Легендарний Octoauto: автомобіль із 8 колесами (фото)

Reeves Overland Octoauto став одним ыз найнайнезвичайніших розроблень в історії автомобілебудування — восьмиколісним автомобілем, створеним для підвищення комфорту під час поїздок.

Про це пише Oddity Central.

На початку ХХ століття дороги були значно гіршими, ніж сьогодні, а підвіска автомобілів залишала бажати кращого. Саме тому інженери шукали нестандартні рішення, щоб зробити рух більш плавним. Одним із таких рішень і став «Октоавто».

Автомобіль розробив американський винахідник Мілтон Рівз 1911 року. Його ідея полягала в тому, щоб покращити комфорт і зменшити зношення шин завдяки більш рівномірному розподілу ваги.

Натхненням для конструкції стали залізничні вагони: якщо потяги використовують декілька візків для плавності руху, то чому б не застосувати подібний принцип у автомобілі. Так з’явилася чотиривісна конструкція з вісьмома колесами.

У «Октоавто» дві передні осі були керованими, як і найдальша задня, тоді як привод передавався лише на одну із задніх осей. Така схема, за задумом Рівза, мала зменшити удари від нерівностей дороги та зробити їзду максимально м’якою.

Octoauto

У рекламі модель навіть називали «автомобілем із найплавнішою їздою у світі». Широкій публіці її представили під час перших перегонів Індіанаполіс 500 1922 року, де вона спричинила неабиякий інтерес.

Втім, попри ажіотаж, комерційного успіху автомобіль не здобув. Його ціна становила близько 3200 доларів — це було співставно з чотирма Ford Model T або двома Cadillac Model 30. До того ж складна багатовісна конструкція ускладнювала керування.

Пізніше Рівз спробував адаптувати ідею, створивши шестиколісну версію — Sextoauto, однак і вона не стала популярною. У результаті покупці обирали простіші та дешевші автомобілі.

Сьогодні Octoauto залишився в історії як один із найсміливіших і найдивніших експериментів у розвитку автомобільної індустрії.

