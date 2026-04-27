Лелека Збися змінила Польщу на Україну: що відомо про унікальну міграцію

Лелека Збися гніздується в Україні

Лелека, яку звати Збися, перебралася з Польщі до України. За нею протягом семи років спостерігали польські науковці. 2026 року лелека вирішив змінити місце гніздування та оселитися в Україні.

Про це повідомили фахівці з Centrum Informacji Przyrodniczej.

Птаха зафіксували у селищі Довжки, де Збися (самиця лелеки) знайшла собі пару та облаштувала гніздо. Науковці зовсім не очікували такого повороту подій.

«Наша лелека Збися була дев’ять днів тому поблизу Рівного, Україна. Оскільки вона регулярно зупинялася протягом своєї міграції з Африки, я припустив, що так буде і цього разу. Тим часом птах перебуває посеред міста, а на карті крупним планом показано гніздо на лінії електропередач», — пишуть науковці.

Збися перебуває на сьомій міграції з передавачем. Науковці встановили їй спеціальний пристрій, який відстежує геолокацію птаха.

Щороку Збися займала інше гніздо та вирощувала своїх дитинчат на новому місці. Торік вона не мала пташенят і провела весь сезон розмноження поблизу міста Моджев.

Цьогоріч Збися, найімовірніше, вирощуватиме пташенят в Україні. Науковець попросив українських колег зв’язатися з ним, аби переконатися, що у неї все добре.

Український орнітолог Володимир Невмержицький підтвердив, що зі Збисею все гаразд. Лелека вже має пару та висиджує дитинчат. За словами фахівців, випадки «переселення лелек» до інших країн є вкрай рідкісними, однак вони важливі для дослідження міграції птахів.

«На прохання польських колег із Centrum Informacji Przyrodniczej, мав змогу перевірити локацію, на яку вказував GPS-трекер міченого ними лелеки білого і виявилося, що все гаразд, птах на гнізді і в парі у с. Довжки, Хмельницької області», — написав орнітолог.

Нове місце гніздування Збисі розглядають як позитивний знак та приклад адаптації птахів до нових умов.

Що ще потрібно знати про лелек

Лелеки повертаються з вирію зазвичай у другій половині березня. Терміни повернення коливаються від погодних умов. Має бути доволі тепло, аби птахам було комфортно. Якщо весна холодна і затяжна, лелеки можуть повернутися на початку квітня.

Першими зазвичай повертаються самці, щоб зайняти та підготувати гніздо. Українські лелеки можуть зимувати у країнах Східної та Південної Африки. Вони зупиняються в Ефіопії, Кенії, Танзанії, Уганді, а частина долітає аж до Південно-Африканської Республіки (ПАР).

Одразу після прильоту та відновлення гнізда самки лелек починають відкладати яйця. Висиджування триває трохи більше як місяць. У процесі висиджування беруть участь обоє батьків.

Лелеки затримуються в Україні ненадовго, всього на 5-6 місяців. Потім вони знову летять у вирій. Масовий відліт розпочинається у другій половині серпня. До середини вересня в Україні залишаються лише поодинокі птахи, які лишилися через травми чи пізнє потомство.