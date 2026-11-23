Леопард Пан Баобао більше не на дієті, Фото: citybucitybucity

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Улюбленець інтернету леопард Пан Баобао з китайського зоопарку виявився «застарим» для схуднення. Дієту відгодованого леопарда скасували після того, як через зайву вагу в нього «розтягнулися плями».

Про це повідомляє The Sun.

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Дієту леопарда Пан Баобао скасували: він виявився занадто товстим

У зоопарку Паньчжихуа на південному заході Китаю 19-річному пухкому леопардові, який став інтернет-сенсацією через свій великий живіт і «розтягнуті» плями, офіційно дозволили більше не сидіти на дієті.

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Попри те, що хижак має доволі вгодований вигляд, фахівці дійшли висновку, що тварина вже надто літня, аби змушувати її скидати вагу.

Популярність прийшла до Пан Баобао ще у березні 2024 року — тоді гості зоопарку почали активно ділитися в соцмережах відео з нетипово товстим леопардом. Утім, така слава не надто потішила доглядачів, тож на тлі підвищеної уваги преси вони посадили хижака на жорстку програму для схуднення.

Хоча згодом леопардові вдалося позбутися чималої кількості зайвих кілограмів, люди, які навідалися до нього останнім часом, з подивом зауважили, що знамениті округлі форми нібито повернулися. Після цього адміністрація зоопарку остаточно відмовилася від ідеї подальшого схуднення, пояснивши це поважним 19-річним віком підопічного.

«Річ не в тому, що ми не контролюємо його раціон, просто він старіє і йому не варто худнути. Тварини насправді схожі на людей. З віком їхня шкіра втрачає пружність і провисає. На цьому етапі найголовніше — підтримувати його фізичний стан і дбати про здоров’я. Вони повинні не просто їсти вдосталь, а й отримувати повноцінне та збалансоване харчування», — каже доглядач Чжан Сунвень.

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На сьогодні добове меню хижака складається з 500 грамів яловичини, а також курятини. І хоча відвідувачі обговорюють талію леопарда, яка візуально побільшала, працівники переконують, що насправді його вага майже не змінилася.

Підтвердив задовільний стан тварини й нещодавній візит ветеринара, який визнав хижака здоровим.

«Поки його вага залишається стабільною, а сам він у гарному настрої — це для нього найкращий стан», — додав Чжан.

Аби леопард більше рухався, йому принесли великий м’яч для розваг і всіляко спонукають активніше пересуватися територією вольєра.

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Популярність в інтернеті Пан Баобао привабила до звіринця мандрівників із різних куточків Китаю, тож він став родзинкою зоопарку. Торік у квітні місцеве управління туризму навіть присвоїло хижакові звання почесного директора з туризму.

Тварини: останні новини

Нагадаємо, українські полярники біля станції «Академік Вернадський» в одній із бухт острова Галіндез зафільмували тюленя-крилеїда, який качався на спині в снігу, ніби робив «снігового янгола».

Як пояснив біолог 31-ї експедиції Кирило Суліма, у такий звичний для виду спосіб тварини чухаються. Після цього тюлень поповз відпочивати до родичів на крижині.

У Національному антарктичному науковому центрі нагадали, що життя цих тюленів нерозривно пов’язане з антарктичним льодом і плавучими крижинами, де вони відпочивають, народжують і вигодовують дитинчат та мандрують поодинці чи великими групами.

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