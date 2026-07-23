Леопард забіг до магазину й накинувся на касира: моторошний напад зафіксували камери

Леопард

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Леопард, який забрів із лісу до міста в індійському штаті Раджастан, увірвався до магазину та напав на працівника. Сутичку чоловіка з дикою твариною зафіксували камери відеоспостереження.

Про це повідомило видання Mirror.

Інцидент стався минулого понеділка в місті Тодарайсінг. За попередніми даними, дорослий самець леопарда віком близько чотирьох-п’яти років залишив лісовий масив і опинився в населеному пункті. До того, як забігти до магазину алкогольних напоїв, хижак пересувався вулицями міста та напав на кількох людей.

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На записі з камер відеоспостереження чути крики працівників магазину. За мить леопард забігає всередину, стрибає на 25-річного Санджая Гурджара та нападає на нього. Чоловік намагався відбитися від тварини, кілька секунд боровся з нею, після чого зміг вирватися й утекти, перестрибнувши через стіл.

На відео видно, як хижак хаотично пересувається магазином і скидає з полиць пляшки, поки до місця події не прибувають правоохоронці. Згодом працівники магазину опустили ролети, фактично заблокувавши леопарда всередині.

Як повідомляється, першою жертвою дикої тварини став лісовий волонтер Ракеш Малі. Після повідомлення місцевих жителів про леопарда, який ховався в кущах, чоловік вирушив оглянути територію. У цей момент хижак атакував його, завдавши травми ноги.

Згодом леопард напав на 40-річного Фатеха Лала Колі, який перебував біля магазину. Третьою жертвою став працівник Санджай Гурджар, який дістав травми носа, плеча та рук під час нападу всередині приміщення.

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Після інциденту Ракешу Малі надали першу допомогу на місці, а двох працівників магазину доправили до медичного центру. Загалом, за даними місцевої влади, леопард поранив трьох людей.

Операція із затримання хижака тривала майже п’ять годин. Зрештою фахівці приспали тварину та вивезли її з території міста.

Наразі влада з’ясовує, як леопард опинився в міській місцевості. Водночас зазначається, що ліси навколо Тодарайсінга є природним середовищем існування великої популяції цих хижаків.

Леопарди зазвичай уникають зустрічей із людьми, однак можуть поводитися агресивно, якщо відчувають загрозу або опиняються в пастці. Дорослі самці цього виду важать до 90 кілограмів, здатні розганятися до 58 км/год, стрибати приблизно на три метри у висоту та майже на шість метрів уперед.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 25-річний чоловік отримав опіки 75% тіла після вибуху робота-пилососа у власному будинку. Його мати розповіла, що причиною трагедії міг стати несправний літій-іонний акумулятор.

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