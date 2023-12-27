Лесбійки одночасно завагітніли від донора сперми та обмінялися ембріонами: подробиці, фото

У новаторському випадку, першому у своєму роді, відомому у Великій Британії, жінки обмінялися ембріонами – обидва заплідненими одним і тим самим донором сперми – під час ЕКЗ.

Про це пише Daily Mail.

Тепер 38-річна Емілі, креативна продюсерка, на Новий рік народить сина, який є біологічним сином Керрі. Зі свого боку, 35-річна Керрі, яка працює вчителькою у школі, у лютому народить хлопчика, вирощеного з яйцеклітини Емілі.

Це означає, що обидві жінки одночасно вагітні та виховуватимуть двох синів – причому один хлопчик несе ДНК однієї матері після народження від іншої, і навпаки.

"Ми хотіли створити сім'ю, в якій ми обидві відчували б глибокий фізичний та емоційний зв'язок з дітьми одна одної", — каже Емілі. "У гетеросексуальній парі обоє батьків беруть участь у створенні своєї дитини. Ми не можемо це зробити. Але ми можемо бути рівними матерями обох синів. У них буде один і той самий батько, і ми будемо їхніми матерями по-різному, але однаково глибоко і любляче".

Емілі та Керрі / Фото: dailymail.co.uk

"Ми розуміємо, що навіть декілька років тому такий варіант взаємного ЕКЗ не був би можливим. Набагато важче було бути батьками-лесбійками. Це багато говорить про те, наскільки далеко все розвинулося: не лише ми можемо це зробити, а й те, що так багато людей із спільноти ЛГБТК+ тепер стежать за нашим прогресом і теж думають про те, щоб це зробити. Ми не почуваємося першовідкривачками, але я сподіваюся, що в якомусь сенсі ми ними є, і одного разу незабаром це вважатиметься нормальним", - поділилася Керрі.

Приватна процедура коштувала жінкам приблизно 25 000 фунтів стерлінгів, зокрема покупку сперми у анонімного донора – американця нідерландського та німецького походження. Оскільки він зробив пожертву в британській клініці, за законами Великої Британії хлопчики матимуть право дізнатися про його особистість, коли їм виповниться 18 років, що Емілі та Керрі вітають.

"Цікавість щодо того, звідки ти родом, нормально і природно, хлопчики повинні мати абсолютне право знати, хто їхній батько і який він", — каже Керрі. "Я не думаю, що їм є що втрачати, але, дізнавшись про другу половину себе, вони можуть отримати все".

Емілі та Керрі / Фото: dailymail.co.uk

Емілі додала: "Ми плануємо бути відкритими та чесними з нашими дітьми від самого початку. Подивимося правді у вічі: щойно вони зрозуміють, що у них дві матері, вони одразу зрозуміють, що у цьому замішаний хтось ще".

Ні Емілі, ні Керрі ніколи не боролися зі своєю сексуальною орієнтацією. Емілі знала, що вона лесбійка, коли була підлітком, і зізналася батькам, коли їй було 16. Керрі навчалася в університеті, щоб здобути педагогічну освіту, коли зрозуміла, що вона лесбійка, і зізналася своїй сім'ї, яка також її підтримала.

Читайте провідні новини дня:

Вони познайомилися у січні 2017 року на Tinder. Емілі 10 років працювала в Новій Зеландії, а Керрі була там у гостях. Хоча вони перебували в одній країні, вони були дуже далеко одна від одної, щоб зустрітися особисто, але почали залицяння на відстані, що тривали чотири місяці, перш ніж вони нарешті зустрілися. На першій зустрічі Емілі стояла на одному коліні з цукеркою у формі каблучки, а Керрі стискала пляшку шампанського.

Відтоді вони разом. Пара багато подорожувала Південно-Східною Азією та Новою Зеландією, перш ніж рік тому оселитися в Госпорті, Англія. Тепер їхня незвичайна спільна вагітність започаткувала історію кохання, яка створювалася шість років.

Емілі та Керрі обмінялися ембріонами / Фото: dailymail.co.uk

Обговорюючи своє майбутнє під час самоізоляції, вони зупинилися на ідеї створення сім'ї, в якій могли бути як біологічними, так і вагітними матерями.

Керрі каже: "Не було особливої церемонії, це був вечір четверга, і ми почали перевіряти банки сперми. Проблема в тому, що почавши, ви не зможете зупинитися, вибір такий великий. Ми обрали чоловіка приблизно нашого віку, у якого було двоє дітей і який робив пожертвування з альтруїстичних спонукань: у його сім'ї були люди, які страждають на безпліддя, і він хотів допомогти іншим".

Подружжя спромоглося перевірити його почерк, а також фотографію, на якій його зображено у віці близько восьми років, і прослухали запис його голосу.

"Ми знаємо, чим він заробляє на життя, його хобі, симпатії та антипатії, а також історію його сім'ї, починаючи від покоління його діда", - говорить Керрі. "Ми навіть знаємо, що в нього довгі кінцівки та високі вилиці! Коротше, ми знаємо достатньо, щоб сказати нашим синам, які риси характеру вони успадкували від свого батька".

Керрі визнає, що зробити остаточний вибір було "неймовірно складно". "Ви робите це не для себе, — пояснює вона, — ви робите це для своїх дітей та їхнього майбутнього. Нам потрібен був донор, який був би схожий на нас обох, але його здоров'я було нашою найбільшою турботою".

Емілі та Керрі / Фото: dailymail.co.uk

Емілі та Керрі почали ЕКЗ у вересні 2021 року, пройшовши базове сканування яєчників та переконавшись, що вони відповідають віку своєї клініки та критеріям індексу маси тіла (ІМТ). У липні минулого року, після щоденних ін'єкцій протягом двох тижнів для стимуляції яєчників, у той же час у них було зібрано яйцеклітини.

Емілі виробила 15 яйцеклітин, а Керрі - 14. Усі вони були запліднені з використанням замороженої сперми донора, внаслідок чого у Емілі з'явилося п'ять ембріонів, а у Керрі - сім.

У квітні жінкам перенесли ембріони одна одної в утробу, але хоча Емілі одразу завагітніла ембріоном Керрі, її коханій не пощастило. Це ненадовго зірвало їхній план. Однак через вісім тижнів, після встановлення другого ембріона, у Керрі теж був позитивний тест на вагітність.

Нагадаємо, жінка з двома матками народила двох дітей у різні дні. Малюки з'явилися на світ різними способами.

Читайте також: