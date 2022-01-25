Летів "зайцем" у відсіку шасі 11 годин і вижив: в аеропорту Амстердама знайшли відчайдушного мігранта

Летів "зайцем" у відсіку шасі 11 годин і вижив: в аеропорту Амстердама знайшли відчайдушного мігранта

Зазвичай такі "пасажири-зайці" не витримують надто низьких температур повітря, що на такій висоті зазвичай становлять близько -50 градусів.

В аеропорту Амстердама "Схіпхол" 23 січня знайшли чоловіка, який "зайцем" прилетів з півдня Африки у відсіку шасі вантажного лайнера і при цьому на диво залишився живим.

Про це пише BBC News Україна.

"Чоловіка виявили живим у стабільному стані у відсіку носового шасі літака та відправили до лікарні. Насамперед нас, зрозуміло, непокоїть стан його здоров'я", — повідомила представниця об'єднаної служби поліції та прикордонної охорони Нідерландів Йоанна Гельмондс.

Як повідомляється, ті, хто намагаються безкоштовно дістатися кудись таким способом, найчастіше не виживають. Люди не витримують надто низьких температур повітря на такій висоті, що зазвичай становить близько -50 градусів. До того ж, саме повітря у відсіках шасі надто розріджене, а самі відсіки, на відміну від салону літака, не герметичні.

"Те, що він вижив у такому холоді і на такій висоті, — вкрай незвично", - зазначила Гельмондс.

У поліції припускають, що щасливчик, ймовірно, прилетів до Нідерландів з Йоганнесбурга або Найробі. Слід зазначити, що тривалість польоту з Йоганнесбурга до Схіпхолу триває близько 11 годин.

Про вік і національність чоловіка наразі нічого не відомо. У самій компанії-перевізнику Cargolux Italia підтвердили, що на борту їхнього вантажного літака виявили сторонню людину, проте більше ситуацію ніяк не коментують.

Розповідати подробиці події відмовились і представники аеропорту. Там лише зазначили, що "зайці", які прибувають на літаках до Голландії - це велика рідкість. Раніше це були переважно нелегальні мігранти з Нігерії або Кенії.

Нагадаємо, у Греції щонайменше 13 людей загинули внаслідок перекидання в Егейському морі третього за три дні човна з мігрантами.

Читайте також: