Левиця кинула виклик гравітації, щоб урятуватися від семи збуджених левів – видовищні фото

Левиця залізла на найвище дерево навколо, щоб уникнути сексуальної зацікавленості 7 левів-самців, які переслідували її.

Свідком події стала досвідчена ентузіастка дикої природи Роза Сварт, яка поділилася своєю історією та фотографіями з сайтом LatestSightings.com.

Вона розповіла, що коли працювала і могла приїздити до Національного парку Крюгера, що в Південній Африці, лише один раз на рік на 3 тижні, то весь час проводила на сафарі.

За її словами, це були довгі, спекотні та складні дні, але вони не могли пропустити жодної хвилини, щоб не шукати тварин. Втім, через два тижні безперервних досліджень жінка відчула втому і наступного ранку вирішила пропустити сафарі, щоб насолодитися заслуженим відпочинком. Але її чоловік переконав її таки поїхати.

"Грайливо дражнючи мене, він попередив, що може зіткнутися з чимось незвичайним, наприклад, з "левом на дереві". Цих слів було достатньо, щоби передумати. Я не змогла встояти перед спокусою пропустити потенційно примітне видовище, і за мить я була готова знову вирушити в дорогу. Ми їхали S28, прямуючи на південь, коли під'їхали до високого прямого дерева. Мої очі розширилися від подиву. Там, на вершині дерева, сиділа левиця. На мій подив, під деревом чекав не один, не два, а сім левів-самців", - пригадала вона.

Левиця втікала від левів / Фото: latestsightings.com

Левиця та семеро левів / Фото: latestsightings.com

"Через деякий час левиці стало не по собі і вона захвилювалася, зрештою вона вирішила зістрибнути з високого дерева. Щойно левиця торкнулася землі, леви-самці погналися за нею. Ми не змогли побачити, чим усе скінчилося. Левиця втекла в густий підлісок і зникла з поля зору, а сім дуже збуджених левів-самців сиділи у неї на хвості", - розповіла Роза.

Левиця та семеро левів / Фото: latestsightings.com

Левиця та семеро левів / Фото: latestsightings.com

Левиця та семеро левів / Фото: latestsightings.com

Нагадаємо, раніше Мережу насмішила безтурботна гієна, яка плаває на спині. Момент також зафіксували у Національному парку Крюгера.

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