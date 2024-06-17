Лідер племені, яке вперше отримало Інтернет, відповів на звинувачення у порнозалежності – відео

Минулого року плем'я отримало Інтернет від супутників Ілона Маска Starlink, але не всі задоволені цим.

Минулого року бразильський народ марубо, який живе у віддаленій місцевості вздовж річки Ітуї, отримав доступ до супутникового Інтернету компанії Ілона Маска Starlink.

До цього плем'я, яке живе в общинних хатинах, ніколи не мало доступу до Інтернету. Отримавши подарунок, члени племені пронесли дві антени на своїх спинах через глибину тропічних лісів Амазонки, і останні дев'ять місяців плем'я знайомилося зі всесвітньою павутиною.

"Коли він з'явився, всі були щасливі", - розповіла 73-річна Цайнама Марубо в інтерв'ю The New York Times.

Але незабаром старійшини племені почали помічати негативні зміни у своїй громаді. Марубо продовжила: "Але зараз все стало ще гірше. Молодь стала лінивою через Інтернет. Вони вчаться жити як білі люди".

Корінні мешканці Амазонки

У статті NYT також йдеться про такі проблеми, як плітки, залежність від соціальних мереж, онлайн-шахрайство та доступ до відвертого і насильницького контенту.

Альфредо Марубо, лідер асоціації сіл марубо, також висловив занепокоєння щодо поширення контенту для дорослих серед молоді племені, заявивши, що він боїться, що вони "захочуть спробувати" графічний секс, зображений у порно. Він також стверджував, що деякі старші помітили, що молоді чоловіки стають більш сексуально агресивними.

Вождь марубо Еноке Марубо, який ініціював впровадження Інтернету у своєму племені, відповів на ці заяви у відео, опублікованому в Instagram.

"Я тут, щоб спростувати фейкові новини, які циркулюють в усьому світі протягом останнього тижня, стверджуючи, що проникнення Інтернету до наших громад призвело до пристрасті до порнографії", - сказав він. "Ці заяви є необґрунтованими, неправдивими і відображають лише упереджену ідеологічну течію, яка не поважає нашу автономію та ідентичність".

Він також розкритикував акцент NYT на негативному впливі Інтернету, який, за його словами, призвів до викривленої картини.

"Я хочу ще раз заявити, що заперечую всі ці публікації безпідставної брехні, які з'явилися в Мережі", - сказав він і додав, що Інтернет є "важливим інструментом" для його народу.

Далі він розповів про деякі позитивні наслідки, які має Інтернет, зокрема, про полегшення комунікації, допомогу вчителям та посилення безпеки.

Еноке підкреслив прагнення племені марубо до автономії, критикуючи "некорінних або білих людей", які намагаються диктувати, що для них краще.

"Ми хочемо нашої автономії і ми втомилися від порушення наших прав. Це ображає нас, не поважає нас, не поважає корінні народи".

Нагадаємо, бізнесмен вимагає від Apple понад 250 млн гривень за те, що дружина дізналася про його зради. Вона виявила "видалені" повідомлення, надіслані повіям.

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