Лідерку "культу оргазму" засудили до 9 років ув’язнення

Ніколь Дедоне / © Getty Images

Реклама

Співзасновницю компанії OneTaste Ніколь Дедоне засудили до дев’яти років ув’язнення у США за участь у змові з метою примусової праці. Гучна справа привернула широку увагу ще раніше — зокрема після виходу документального фільму Orgasm Inc: The Story of OneTaste на платформі Netflix.

Як пише Unilad, 58-річна Дедоне постала перед федеральним судом у Брукліні. Присяжні визнали її винною у змові, в межах якої співробітників компанії змушували надавати сексуальні послуги клієнтам та інвесторам.

За словами прокурора США Джозефа Ночелла, протягом близько десяти років Дедоне разом із колишньою керівницею відділу продажів Рейчел Червіц застосовували «психологічні, емоційні та фінансові» методи для контролю над людьми та отримання вигоди з їхньої праці.

Реклама

«Вердикт присяжних і сьогоднішні вироки свідчать про те, що примус може набувати різних форм — і що ті, хто експлуатує інших за допомогою таких засобів, неминуче зазнають серйозних наслідків», — заявив прокурор. «Примус, замаскований під оздоровлення чи розширення можливостей, все одно залишається експлуатацією».

Суд постановив конфіскувати у Дедоне 12 мільйонів доларів — саме таку суму вона отримала від продажу компанії 2017 року. Окрім цього, її зобов’язали виплатити майже 900 тисяч доларів компенсації семи потерпілим.

Ніколь Дедоне / © Getty Images

Червіц також отримала покарання — 78 місяців ув’язнення. Суддя Даян Гуджараті назвала схему «особливо тяжкою та підступною».

Представник ФБР Джеймс С. Барнакл заявив: «ФБР прагне притягнути до відповідальності тих, хто експлуатує інших заради прибутку. Ми вдячні жертвам за їхню мужність виступити».

Реклама

Компанію OneTaste заснували 2004 року. Вона просувала практику «оргазмічної медитації» як метод покращення самопочуття та особистісного розвитку.

Після виходу документального фільму на Netflix 2022 року діяльність компанії опинилася під пильною увагою громадськості. У стрічці детально розповідалося про внутрішні процеси організації та суперечливі практики.

За даними ЗМІ, у межах таких сеансів учасники виконували чітко регламентовані дії, що спричинило серйозну критику та запитання щодо етичності.

У суді колишні співробітники заявили, що їх змушували до сексуальних контактів із потенційними клієнтами та інвесторами під загрозою звільнення, ізоляції або фінансових втрат.

Реклама

Одна зі свідків зазначила: «Я була ідеальною мішенню, бо була вразливою жінкою, яка прагнула покращити своє життя».

Інші свідки розповіли, що їх змушували жити з інвестором компанії, виконувати сексуальні дії за його вказівкою та виконувати хатню роботу.

Суддя підкреслила, що дії Дедоне «позбавили жертв їхньої гідності» та зазначила відсутність ознак каяття.

Ніколь Дедоне / © Getty Images

Нинішня очільниця компанії (яка тепер працює під назвою Institute of OM) Анжулі Аєр назвала вирок «жахливим днем для свободи».

Реклама

«Щойно переконання стає злочином, будь-хто може стати підсудним», — заявила вона журналістам.

Водночас адвокатка Дедоне Дженніфер Бонжон наголосила, що, попри вирок, багато людей і далі вважають її клієнтку «рушійною силою змін».

Під час оголошення вироку сама Дедоне відмовилася виступати в суді, коротко відповівши: «Ні, дякую».

