Ліфтинг без ін’єкцій: чи дієві маски-бандажі від провисання шкіри

Провисання шкіри, так звані «бульдожі щічки», є поширеною проблемою, яка виникає через вікові зміни, стрес і зайву вагу. Багато хто шукає швидких рішень, не вдаючись до хірургії чи ін’єкцій. Маркетплейси пропонують маски-бандажі, що обіцяють підтягнути овал обличчя і позбавити від другого підборіддя. Проте чи є вони ефективними? Розповіла косметологиня Ірина Павлущенко.

Принцип дії та види масок

Маски для ліфтингу бувають різні: бандажі, гідрогелеві або тканинні, просочені косметичними засобами. Ціна варіюється від 50 до 2000 гривень. Зазвичай їх носять від 20 хвилин до кількох годин.

Косметолог Ірина Павлущенко зазначає, що легкі гідрогелеві маски не забезпечують видимого підтягування, а лише зволожують шкіру. Водночас деякі дерматологи, як-от Рейчел Назарян, вважають, що маски можуть бути корисними, оскільки змушують звертати увагу на зону щелепи та шиї, якою часто нехтують.

Чого очікувати від масок?

Експерти сходяться на думці, що маски не здатні спалити жир чи повністю прибрати друге підборіддя. Їхня дія є тимчасовою. Наприклад, завдяки кофеїну у складі вони можуть зменшити набряки. Головний ефект, який можна очікувати, — це короткострокове відчуття свіжості та зволоження.

Кому не можна використовувати маски

Запалення: Не можна використовувати маски при наявності висипань або запальних процесів.

Ретинол: Не варто поєднувати просочені маски з кремами, що містять ретинол, щоб уникнути подразнення.

Неперевірені бренди: Експерт не радить купувати дешеві маски на сумнівних маркетплейсах, оскільки вони можуть містити неякісні інгредієнти.

Як посилити ефект?

Косметолог радить використовувати V-маски в комплексі з іншими процедурами: самомасажем, салонним масажем або ін’єкціями (після повного загоєння). У такому випадку можна отримати посилений і тривалий результат.

Нагадаємо, опущення куточків губ — це природний процес, адже з роками шкіра втрачає пружність, м’язи стають менш тонізованими, а об’єм губ поступово зменшується. Проте сучасний макіяж дозволяє легко скоригувати цю особливість і повернути усмішці молодість та привабливість.