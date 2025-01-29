"Лиходій напрокат" пропонує чоловікам стати героями: скільки він заробляє, чіпляючись до чужих жінок

Малайзійський чоловік спричинив суперечки в соціальних мережах, оголосивши про геніальну послугу. Якщо японець хвалить незнайомців на вулиці за гроші, то Шазалі Сулайман здає себе в оренду як "лиходія", який переслідує партнерок клієнтів, дозволяючи останнім зображати героїв, протистоячи йому.

Про це пише Oddity Central.

На початку цього місяця 28-річний чоловік взяв штурмом малайзійські соціальні мережі, оголосивши про послугу "лиходій напрокат", яка дозволить клієнтам продемонструвати свою мужність і справити велике враження на своїх коханих.

Після того, як йому сказали, що його недоглянуте довге волосся і байкерський одяг роблять його схожим на члена банди, Сулайман надихнувся ідеєю заснувати послугу, яка б приносила прибуток, використовуючи його зовнішній вигляд. За певну плату клієнти можуть призначити час і місце, де він з'явиться, щоб причепитися до їхньої партнерки, таким чином даючи їм можливість втрутитися і показати себе героєм або лицарем у блискучих обладунках.

"Ви втомилися від того, що ваша партнерка вважає вас слабким? За помірну плату я можу допомогти вам довести, що вона помиляється", - написав Сулайман у соціальній мережі, щоб привернути увагу до своєї нової послуги. "Просто скажіть мені час і місце, і я з'явлюся, щоб "потурбувати" вашу партнерку, давши вам шанс стати героєм і перемогти мене".

Шазалі Сулайман / Фото: Facebook

Послуга "лиходій напрокат" від Шазалі Сулаймана коштує 100 ринггітів (940 гривень) у будні дні та 150 ринггітів (1400 гривень) у вихідні. Якщо клієнт обирає місце, яке вимагає його перебування за межами рідного міста Іпох, він також має покрити витрати на проїзд.

"Коли хлопець пішов до туалету, я зробив вигляд, що "домагаюся" його дівчини. Коли він повернувся, то зустрівся зі мною, як герой", - описує Сулайман нещодавній епізод у торговому центрі в місті Іпох.

Унікальна послуга чоловіка стала вірусною в малайзійських соціальних мережах, розділивши людей на два табори – тих, хто хвалив Сулаймана за нестандартне мислення, і тих, хто критикував його за потенційне порушення закону через "переслідування" людей. Шазалі відповів своїм критикам, пояснивши, що все це лише вистава. "Ніхто не постраждає, я єдиний "лузер", - додав він.

Шазалі Сулайман / Фото: Facebook

Нагадаємо, стюардеса, яка кинула роботу та стала свинаркою, шокувала своїм заробітком. Доходи колишньої працівниці авіакомпанії стрімко зросли, коли вона залишила небо, щоб спуститися на брудну землю.

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