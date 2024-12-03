Лікар два роки не вживає алкоголь: він назвав основні зміни, яких не очікував після відмови

Британський лікар два роки не вживає алкоголь і розповів про цей досвід.

На своєму YouTube-каналі Алекс Джордж, зокрема, виділив те, що заскочило його зненацька, коли він припинив пити. Так, попри припущення про протилежне, його сон насправді погіршився в перші декілька тижнів тверезості.

Він пояснив: "Це тому, що, хоча алкоголь дуже швидко виводиться з організму, його вплив на організм змінюється і зникає через багато-багато місяців. Одна з речей, яка потребує часу – це вплив на мозок. Алкоголь спричиняє загибель клітин у мозку. Він вбиває мозкову речовину. Якщо ми п'ємо протягом тривалого періоду часу, це спричиняє всілякі проблеми. Коли ви припиняєте пити, потрібен час, щоб ваш мозок адаптувався до безалкогольного стану".

Виявляється, що розвиток синапсів і шляхів у мозку потребує часу. І цей період часто залишає режим сну людини в підвішеному стані. Загалом Джордж визначив, що цей період триває вісім тижнів. Після цього він перейшов до стадії "тверезого сну".

Він сказав: "Раптом засинати стало легше. Ти занурюєшся в більш глибокий сон і прокидаєшся, почуваючись омолодженим, це абсолютно змінює правила гри".

І це не єдине, що спантеличило у відмові від алкоголю – він також виявив, що не так багато людей турбує те, що він утримується від алкоголю.

"Ти розумієш, що всім байдуже. Хтось може запитати: "Хочеш випити?", - пояснює він. "Щойно ти відповів на декілька запитань, всім стає байдуже. А якщо й цікавить, то вони забувають, бо, мабуть, випивають. Ви дійсно запитуєте себе: "Чи дійсно мені подобається в цьому пабі?".

Джордж сказав, що він все ще ходить до пабу, але намагається з'являтися там раніше ввечері, поки ніхто не напився. Він також має звичку йти раніше. В цілому, це звільнило більше часу в його житті для інших видів діяльності та інтересів.

Звертаючись до тих, хто хоче кинути пити, він сказав: "Якщо ви відчуваєте, що можете піти і не пити, це дуже корисно. Ви можете піти і насолодитися цим, і зрозуміти, що вам не потрібен напій, щоб отримати задоволення".

Нагадаємо, блогер не мастурбував цілий рік і назвав дивовижні зміни, які помітив. Чоловік підняв популярний челендж на новий рівень.

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