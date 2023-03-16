Лікар протестував ChatGPT у відділенні невідкладної допомоги: чим це закінчилося

Якби лікар повністю довірився штучному інтелекту, для однієї з його пацієнток така діагностика стала б фатальною.

Після того, як платформа штучного інтелекту ChatGPT успішно відповіла на тестові запитання іспиту з медичного ліцензування в США, Джош Тамайо-Сарвер, який працює у відділенні невідкладної допомоги, провів випробування на практиці.

Як повідомляє видання Presshub, якби лікар повністю довірився штучному інтелекту, для однієї з його пацієнток діагностика могла б закінчитися фатально.

Лікар, який є віце-президентом з інновацій у клініці Inflect Health, ввів у програму історію хвороби 40 людей, яких він лікував сам протягом певного часу, із симптомами, які привели їх у відділення невідкладної допомоги.

“Чат-бот добре впорався з аналізом поширених діагнозів, якщо все, що я йому надавав, було точним і дуже детальним. Приблизно для половини моїх пацієнтів ChatGPT запропонував шість можливих діагнозів, і діагноз, який я вважаю правильним після повної оцінки та тестування, був серед шести запропонованих ним”, - відзначив Джош Тамайо-Сарвер.

Водночас штучний інтелект не зміг визначити позаматкову вагітність жінки, про яку пацієнтка не знала. Якщо такий стан діагностувати надто пізно, це може призвести до летального результату. У реальній ситуації лікар вчасно прооперував молоду жінку і врятував її. ШІ не зміг правильно визначити ситуацію.

“Я боюся, що незліченна кількість людей уже використовують ChatGPT для самодіагностики замість того, щоб відвідувати лікаря. Якби моя пацієнтка в цьому випадку зробила це, відповідь ChatGPT могла б її вбити”, — попередив Джош Тамайо-Сарвер.

Перевіривши ефективність цієї платформи штучного інтелекту в реальному житті для діагностики пацієнта, лікар зробив висновок, що поки ця технологія не стане потужнішою, люди повинні мати реалістичні очікування щодо її обмежень.

Нагадаємо, у США модель штучного інтелекту пройшла іспит на отримання медичної ліцензії. Йдеться про тест, який треба здавати лікарям перед початком практики.

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